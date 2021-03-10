«Айлендерс» победил «Бостон», Варламов признан первой звездой матча

Встреча в пригороде Нью-Йорка завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). На гол Давида Пастрняка (20-я минута) хозяева ответили точным ударом Брока Нельсона (37). Победу «Айлендерс» в серии буллитов принес точный бросок Энтони Бовилье. Российский голкипер клуба из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 32 броска и был признан первой звездой матча.