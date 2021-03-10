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12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Айлендерс» победил «Бостон», Варламов признан первой звездой матча

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча в пригороде Нью-Йорка завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). На гол Давида Пастрняка (20-я минута) хозяева ответили точным ударом Брока Нельсона (37). Победу «Айлендерс» в серии буллитов принес точный бросок Энтони Бовилье. Российский голкипер клуба из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 32 броска и был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, «Бостон» потерпел третье поражение в последних четырех играх марта.

В другом матче «Флорида» на выезде победила «Коламбус» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Российский вратарь гостей Сергей Бобровский совершил 38 сейвов и стал первой звездой встречи.

Нью-Йорк Айлендерс
2:1Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Бостон Брюинз
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