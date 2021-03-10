«Айлендерс» победил «Бостон», Варламов признан первой звездой матча
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в пригороде
«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, «Бостон» потерпел третье поражение в последних четырех играх марта.
В другом матче «Флорида» на выезде победила «Коламбус» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Российский вратарь гостей Сергей Бобровский совершил 38 сейвов и стал первой звездой встречи.