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13:37 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Четвертая шайба Шаранговича в НХЛ. Вновь пострадал «Вашингтон» и вновь «Нью-Джерси» им уступил

Отыгрались с 3:0, но все равно проиграли.

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Источник: AP 2020

Беларусский нападающий Егор Шарангович продолжает радовать своих болельщиков: этой ночью он забросил свою четвертую шайбу в НХЛ. Как и десятью днями ранее пострадал «Вашингтон».

И вновь, как и в том поединке, шайбы беларуса не хватило для итоговой победы — «Нью-Джерси» уступил «Кэпиталз». Стоит отметить, что «Дэвилз» смог отыграться с 3:0 (а после двух периодов счет был 4:1 в пользу хозяев). Егор сделал счет 4:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

А через две минуты Дэймон Сиверсон счет сравнял и перевел матч в овертайм.

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Но уже на первой минуте дополнительного периода чех Якуб Врана с передачи Евгения Кузнецова принес «столичникам» победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Джерси идет лишь на седьмом месте в Восточном дивизионе, опережая лишь «Баффало», «Вашингтон» же в том же дивизионе идет вторым, продолжая погоню за «Айлендерс».

Вашингтон Кэпиталз
5:4ОТ
1:0, 3:1, 0:3
Нью-Джерси Дэвилз
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