Четвертая шайба Шаранговича в НХЛ. Вновь пострадал «Вашингтон» и вновь «Нью-Джерси» им уступил
Отыгрались с 3:0, но все равно проиграли.
Отыгрались с 3:0, но все равно проиграли.
Беларусский нападающий Егор Шарангович продолжает радовать своих болельщиков: этой ночью он забросил свою четвертую шайбу в НХЛ. Как и десятью днями ранее пострадал «Вашингтон».
И вновь, как и в том поединке, шайбы беларуса не хватило для итоговой победы — «Нью-Джерси» уступил «Кэпиталз». Стоит отметить, что «Дэвилз» смог отыграться с 3:0 (а после двух периодов счет был 4:1 в пользу хозяев). Егор сделал счет 4:3.
А через две минуты Дэймон Сиверсон счет сравнял и перевел матч в овертайм.
Но уже на первой минуте дополнительного периода чех Якуб Врана с передачи Евгения Кузнецова принес «столичникам» победу.
«Нью-Джерси идет лишь на седьмом месте в Восточном дивизионе, опережая лишь «Баффало», «Вашингтон» же в том же дивизионе идет вторым, продолжая погоню за «Айлендерс».