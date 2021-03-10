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18:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин, Малкин, Бобровский и Гусев вошли в сборную разочарований начала сезона НХЛ

Четыре российских хоккеиста вошли в сборную разочарований первой части сезона НХЛ по версии The Athletic.

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Источник: AP 2020

В их числе вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, а также три нападающих: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Гусев («Нью-Джерси»).

Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом:

Вратари: Кэри Прайс, Сергей Бобровский, Мэтт Мюррей.

Защитники: Эрик Карлссон — Сет Джонс, Миро Хейсканен — Оливер Экман-Ларссон, Джош Моррисси — Джейк Труба.

Нападающие: Тэйлор Холл — Мика Зибанежад — Джефф Скиннер, Александр Овечкин — Евгений Малкин — Зак Паризе, Мэтт Дюшен — Райан Джохансен — Макс Доми, Никита Гусев — Алексис Лафреньер — Энтони Манта.

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