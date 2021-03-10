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21:39 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»

ТАСС, 10 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

20 февраля бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил восемь встреч.

Панарину 29 лет, он перешел в «Рейнджерс» в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори

Ранее в НХЛ Панарин выступал за «Коламбус» (2017−2019) и «Чикаго» (2015−2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах. Всего в лиге нападающий провел 405 матчей, набрав 433 (153+280) очка.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Панарин играл за «Витязь» (2008−2012 и 2012−2013), казанский «Ак Барс» (2012) и петербургский СКА (2013−2015), с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. За сборную России провел 33 матча, набрав 44 (16+28) очка. Панарин является победителем молодежного чемпионата мира, серебряным и двукратным бронзовым призером взрослых мировых первенств.

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