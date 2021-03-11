«Чтобы понимать политику, надо в ней быть. Я не влезаю». Интервью Худобина Лемтюгову — о жизни в США и России, деньгах и выборе жены

Антон Худобин

Родился 7 мая 1986 года в Усть-Каменогорске.

Вратарь.

Воспитанник «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

В 2004 году задрафтован «Миннесотой» в 7-м раунде под 206-м номером.

Выступал за клубы: «Металлург-2» Мг (Первая лига, 2002−2005), «Металлург» Мг (2004/05, 2006/07), «Саскатун» (WHL, 2005/06), «Хьюстон» (АХЛ, 2007−2011), «Техас» (ECHL, 2007/08), «Флорида Эверблейдс» (ECHL, 2008/09), «Миннесота» (2009−2011), «Провиденс» (АХЛ, 2010−2012), «Бостон» (2011−2013, 2016−2018), «Атлант» (2012/13, локаут), «Каролина» (2013−2015), «Анахайм» (2015/16), «Сан-Диего» (2015/16), «Даллас» (2018 — н.в.).

Чемпион мира (2014), победитель ЮЧМ (2004), серебряный призер ЧМ (2015), двукратный серебряный призер МЧМ (2005, 2006), чемпион России (2007).

Николай Лемтюгов теперь не только эксперт нашего YouTube-канала и постоянный участник суперэфиров по средам, но и ведущий собственной авторской программы. В пилотном выпуске — интервью (а еще веселый ледовый конкурс!) его давнего друга, партнера по молодежной и юниорской сборной России и вратаря «Далласа» Антона Худобина.

Лемтюгов в конце 2020 года отправился к голкиперу в Красноярск, чтобы поговорить об особенностях жизни в США и России, сибиряках, девушках и деньгах, а также вспомнить истории из молодости.

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Надеюсь, буду играть еще долго

- Есть ли что-то, что ты бы поменял в своей карьере?

— Когда я уехал в юниорскую лигу Канады, то привык к местному хоккею. Он во всем отличается: площадки, игроки, менталитет. Но через год мне было нужно вернуться в Магнитогорск. Я получил колоссальный опыт от таких игроков, как Евгений Варламов, Влад Бульин, Виталий Атюшов, Игорь Королев, царство ему небесное. Но если бы сразу после Канады перешел в «Миннесоту», а она предлагала мне контракт, то, может быть, мое восхождение на первую ступеньку НХЛ произошло раньше.

Глобально ничего бы не менял. Я сказал когда-то, что буду пробиваться наверх, сколько бы времени это ни заняло, потому что это моя мечта. Путь был тернистым. Да, он тяжелый, но меня поддерживали родители и друзья, когда у меня возникали мысли о возвращении из Америки.

- А в жизни изменил бы что-то? Может быть, ты хотел бы с кем-то не встречаться?

— Наверное, у каждого хоккеиста есть такие грустные истории, когда к тебе прилипает человек и ты не знаешь, как от него отвязаться. Конечно, были такие люди, но они достаточно быстро пропадали.

- А о каких-то своих поступках жалеешь?

— Интуиция у меня неплохо развита. Когда иду против нее, то потом сильно ругаю себя за это. Знаю, что чего-то не стоит делать, — чувствую пятой точкой. Когда я ее не слушаю и случается что-то плохое, она говорит мне: «Дружок, я же тебе подсказывала». Сильно себя корю по этому поводу, это у меня до сих пор осталось. Ко многим вещам прислушиваюсь, но некоторые пропускаю. Нужно научиться слушать ее на сто процентов.

- В некоторых интервью ты говорил, что сейчас находишься на пике.

— Осталось еще много незавоеванных призов, а если так, то есть к чему стремиться. Я уже немолодой, но сил все равно хватает — продолжаю стараться. Я не бог — всего не знаю, но надеюсь, что буду еще долго играть.

- Помнишь, когда мы последний раз вместе выходили на лед?

— 2012 год — локаут, когда я приехал в «Атлант». Мы жили вместе в гостинице.

- Как оцениваешь то время?

— Единственное, что получилось, — я много играл. Без остановки.

- Жалеешь, что приехал именно в Мытищи?

— Нет. Хотя у нас и было три главных тренера за три месяца. Швед (Янне Карлссон. — Прим. «СЭ») был хорошим. Когда мы приехали в Магнитогорск, я спросил, можно ли мне пойти переночевать домой, на что он мне ответил: «Антон, часто ли тебе выпадает такая возможность?» Я сказал, что это первый раз за последние шесть лет. «Тогда зачем ты меня вообще об этом спрашиваешь». Хороший опыт был. Меня тогда хаяли, но проблемы были у всей команды.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzTsH9VnGdf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anton Khudobin (@anton_khudobin31official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Никогда не было мысли переезжать в Москву

- Ты родился в Усть-Каменогорске, но живешь в Красноярске. Как так получилось?

— Моя мама родом из поселка, который находится в 300 километрах от Красноярска. Бабушка и дедушка работали тут на железной дороге. Потом мама со своим братом переехала учиться в город. После института ее распределили в Усть-Каменогорск, там она и познакомилась с папой.

- Почему мама решила вернуться в Красноярск?

— Они с папой давно об этом спрашивали. Когда навещали меня в Америке, я говорил им о возможности там остаться. Родители сказали, что все равно хотят вернуться в Россию. И уже тогда решили, что именно в Красноярск. Я ожидал этого, потому что тут живут наши родственники. После чемпионата мира 2014 года я поехал отдыхать, а родители — сюда, смотреть недвижимость. Мы встретились в Магнитогорске и все обсудили. Мне тогда как раз выдали машину за победу в финале ЧМ — я привез ее из Москвы в Магнитогорск, а оттуда на следующий день поехал с мамой в Красноярск. В 2014 году родители достроили здесь дом, а летом 2015-го приехал и я.

- В Усть-Каменогорске давно был?

— Давно. С отцом ездили году в 2012-2013-м, кажется. Там до сих пор живут бабушка и брат папы. Нашего имущества уже давно нет, все продали сразу, как я уехал в «Магнитку». В Магнитогорске тоже ничего нет: было у нас две квартиры, но потом все продали.

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- А было когда-нибудь желание перебраться в Санкт-Петербург или Москву?

— О Питере думал. Мне нравится этот город, он достаточно спокойный, много мест, где погулять можно. В Москве все куда-то бегут, постоянно заканчивается время — переехать туда мысли никогда не было. Последние четыре года я из Красноярска летом не выезжал. Я кайфую здесь! Чудесный лес, могучий Енисей, районы приятные, красивые. Город очень масштабный. Когда приехал сюда первый раз, испытал шок. Раньше думал, что сибиряки — жесткие люди, а они оказались очень дружелюбными.

- До этого года ты зимой здесь никогда не был — всегда же в это время играл в НХЛ?

— Я психанул в прошлом году. В конце января после «Зимней классики» у меня была неделя выходных. Сидел дома с мамой и не знал, как их провести. Мне никуда не хотелось — ни в Лас-Вегас, ни в Мексику. А до этого мы с Саней Радуловым ездили на горнолыжный курорт в Аспен. Мы выросли в зиме, нам хочется снега, хочется надеть шапку и перчатки. Предложил маме полететь домой — она согласилась. Так я провел здесь пять ночей в январе.

Летел с двумя пересадками в Нью-Йорке и в Москве. Больше никогда не полечу через половину мира ради нескольких дней, за это время ничего нельзя успеть. Что такое пять дней? Но они были веселыми и горячими. В баню ходил, в снег прыгал. Друзья у меня здесь новые появились. С Саней Семиным хорошо общаемся.

- Про Радулова: ты сейчас играешь с ним вместе в «Далласе», но вы с ними жили в одном номере еще на золотом ЮЧМ-2004.

— Да! Мы тогда каждый день пили маленькую кока-колу, помнишь такие стеклянные бутылки? А тренеры у нас постоянно обход делали. И в один вечер легли спать, у нас не было никакого пива, ничего такого. Только уснули — стук в дверь. Радулов вскочил — и ногой спросонья эти бутылки раскидал, все разлетелись. А за дверью: «Открывайте! Радулов, Худобин, что у вас там?» И залетают наши тренеры — Брагин, Андрей Шаянов, Владислав Кокарев. Шаянов нюхает: «Где у вас пиво?» Мы оправдываемся, говорим, что вот кока-кола стоит. Они видят, что мы уже заспанные, но Брагин говорит: «Радулов, Худобин, больше вместе жить никогда не будете!».

- Много твоих знакомых столкнулись с коронавирусом?

— В моем окружении очень много переболевших, но у многих не было симптомов. Год назад в марте в Америке локдаун начался очень быстро. В Европе начали останавливать лиги. Мы должны были с «Флоридой» играть, вечером все говорили, что матч будет, затем утром пришла эсэмэска, что он состоится, но без утренней раскатки. А потом через некоторое время встречу с «Пантерз» отменили.

Первый день — сидим, отдыхаем, второй — отдыхаем, стейки делаем, а потом генеральный менеджер нас собирает, сообщает, что сезон приостановили, и говорит, что можем улетать по домам. И я в марте прилетел в Красноярск и 30 июня только улетел обратно.

- У тебя есть планы вернуться в Россию после окончания карьеры в НХЛ?

— Думаю, что вернусь.

- Но ты размышлял, о том, чтобы остаться в США?

— Да, рассматривал такой вариант.

- Другие хоккеисты соблазняют?

— Нет, это мои личные мысли. Хотя у меня есть знакомые в США, которые говорят: «Здесь лучше, оставайся». Но у меня нет ни жены, ни детей. Может быть, я встречу кого-то в Америке, и на семейном совете мы решим остаться — такое возможно. А может, мы захотим уехать поближе к родным и друзьям — и я вернусь в Россию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BokvYqyDwVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BokvYqyDwVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BokvYqyDwVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anton Khudobin (@anton_khudobin31official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Америке два литра молока стоят четыре доллара

- Часто ли в НХЛ у игроков возникают конфликты с тренерским штабом?

— Везде есть лидеры команды, которых тренер вызывает, анализирует игру и ставит задачи. Иногда игроки начинают спорить, доходит до того, что они не останавливаются, пока их мнение не признают. И это продолжается потом на лавке — бывает такое. Я был в таких клубах, в которых спор мог начаться даже на скамейке запасных, игрок высказывал тренеру: «Ты чего меня не выпускаешь, когда большинство?».

- А насколько хоккеисты в НХЛ щедрые по отношению друг к другу?

— В НХЛ в основном скидываются поровну. Если ты сидишь с ребятами, то счет делится на всех, и не важно, кто сколько съел, кто сколько выпил. Но не принято, как у русских, что сначала один человек закрывает счет, а в другой раз второй.

- А знаменитая игра в карточки, это есть?

— Да, такое осталось. Перед игрой мы вместе едим в ресторане. После обеда официант собирает наши банковские карты в кепку, а потом поочередно их вытаскивает. Чья последняя, тот и платит. Каждый надеется, что его карту вытащат пораньше. В конце сезона мы все подсчитываем и выясняем, кто главный лузер.

- Ты следишь за политикой?

— Чтобы понимать политику — в ней нужно быть. Я не в ней. Если я где-то и слышу, как обсуждают Путина или Трампа, то чаще всего это какие-то догадки, а я не люблю предсказания. Поэтому за политикой слежу чуть-чуть, но не влезаю. Может, когда-то я буду политиком сам, не знаю, вот тогда мы с тобой и поговорим.

- Часто говорят о том, как в России плохо, о проблемах.

— А где их нет?

- Ты негативно реагируешь на такие разговоры?

— Золотая поговорка — хорошо там, где нас нет. Я, например, часто слушал Чичваркина, но он говорит вещи, которые я не понимаю, — про вещи, которые происходят наверху, реформы, кризисы, революции. Да, может, все так и будет, как он говорит, и что тогда? Что тогда делать? В Америке тоже много бизнесов закрывается. Пособие, которое человек там получает, примерно такое же плюс-минус, как получают здесь, из-за разницы в ценах. Два литра молока там стоят четыре доллара.

- Народ любит сравнивать зарплаты докторов.

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— С этим я согласен, хорошие доктора там становятся миллионерами. Часто они откладывают и потом открывают собственные клиники. Но до этого нужно дойти: 20 лет отучиться — сможешь ты это или нет. Это тоже штучный продукт. А кто-то учился-учился и все равно Вася Батарейкин.

Везде есть свои плохие и хорошие моменты. Как поется: «Где родился, там и пригодился». На родине я отдыхаю. Согласен, я приезжаю на короткий период, может, если бы приехал на год, то, как все, начал бы жаловаться на погоду. Хотя казалось бы: холодно — оденься потеплее, я не вижу ничего страшного. Говоря о зарплатах — считаю, что нужно крутиться. Многие говорят, что им должны платить больше. Я, может, тоже так думаю. Хотел бы я больший контракт? Конечно. Но я так не рассуждаю.

- Что для тебя комфортная жизнь? У тебя есть месячный бюджет?

— До сих пор у меня не было финансиста и бюджета на год. Сейчас этим занимается мой агент. Он делает бюджет на год, а еще он привел человека, который отвечает за налоги.

- Ты доверяешь агенту?

— Доверяю, но на сто процентов никогда нельзя знать. Ты должен проверять. Его зовут Кен Хьюз, он канадец из Монреаля, но живет в Бостоне, там мы и познакомились. Мне нравится его работа. Нравится, что, когда речь заходит о каком-то контракте, он ориентируется на мои хотелки — у нас прямой диалог.

- Тебе предлагают рекламу?

— Только хоккейной формы. Еще есть платформа, на которой снимают видео на заказ и выставляют цену за него, например, поздравления — мне уже год предлагают этим заняться, но я не хочу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmlodDNDpL4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmlodDNDpL4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmlodDNDpL4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anton Khudobin (@anton_khudobin31official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С Семиным в лесу спасли бабушку

- Что ты делаешь, когда сильно устаешь?

— Мы собираемся с ребятами в одном месте за городом и месим на машинах грязь. У меня зелено-черный квадроцикл — после нашего отдыха он полностью черный, как будто его покрасили. Отмываю его потом два часа. Люблю скорость и бездорожье, в грязь залезть, в ручьи. По прямой мне кататься неинтересно, люблю по буеракам ездить.

Однажды в лесу бабушку спасли. Вдвоем с Семиным катались, едем по ручью. Смотрим: бабушка через бревно перелезает и говорит, что цветочки для внучки собирает. Мы ее к себе посадили, вывезли на трассу, а она забыла, где живет. У меня на квадрике порвался ремень, тормознули ребят каких-то, они без проблем согласились нам помочь, посадили бабушку к себе и повезли ее в село, где она живет.

Иногда один уезжаю за черемухой, иногда просто сажусь на пригорок и думаю о будущих планах — сразу становится легче.

- А в Америке у тебя есть такое место спокойствия?

— Такого прям нет. Я живу в самом Далласе — большинство парней в пригороде, но не я. В центре города есть возможность только посидеть на лавочке в парке или покататься на самокате.

- У тебя часто бывает такая необходимость?

— Я в основном один. Дома покупаю стейк, брюссельскую капусту и готовлю себе ужин. Мне хватает этого времени. В Америке готовлю, а здесь могу уехать куда-нибудь на машине — сто километров туда, сто обратно, и все это под любимую музыку.

- На охоту не ходишь?

— Нет. В детстве с воздушки подстрелил несколько синичек, и мне стало их очень жалко, с тех пор не охотился. Могу сходить в тир. Стрелял из «Магнума» — это просто мощь.

- Как ты общаешься с отцом?

— Когда как.

- Он может тебя раскритиковать?

— Конечно. Сейчас я повзрослел и реагирую спокойнее — наш диалог выстроился. Если я облажался, он никогда не скажет, что виноват защитник, я очень его за это уважаю.

- Вы разговариваете сейчас на равных?

— Последние года три — да. Если он не в настроении, мы можем уйти и поговорить об этом в гараже. В Америке такого не бывает, он приезжает ненадолго, и мы обсуждаем игры и тренировки.

- А как с мамой, она готовит для тебя?

— Да, и научила готовить меня. Когда я первый год жил в Хьюстоне, нас на обед кормили только сэндвичами. Позвонил маме и попросил научить меня готовить рис — он постоянно пригорал. Она посмеялась, но объяснила. Дальше был соус «Альфредо» — могу сделать отличную пасту.

- У тебя родители занимаются садом?

— Батя, естественно, копошится всегда, но он больше по дому, по ремонту. А мама садом увлекается. У нас всего семь соток, но чуть-чуть она умудряется сажать: кинза, укроп, петрушка, чеснок. Такое в основном выращивает.

- Худобин-человек и хоккеист отличаются?

— Нет.

- Ничем?

— В день игры я не разговариваю по телефону, могу только переписываться. В перерывах между периодами тоже иногда абстрагируюсь от команды, прошу, чтобы меня не трогали несколько минут, собираюсь с мыслями.

- Почему Антон Худобин до сих пор холостой?

— Я русскую жену хочу.

- Опиши идеал твоей семьи: какой она должна быть?

— Некоторые девушки говорят: «Я его сейчас разозлю, чтобы в постели все было феерично». Мне этого не надо. Я люблю спокойствие: готовить вместе ужин, укладывать детей — делать все вместе. Советоваться друг с другом, рассказывать о неудачной игре и спрашивать совета, может быть, она что-то придумает.

- Какой должна быть жена?

— Все мужчины встречают девушку по обертке — сначала хотим увидеть ее.

- На что ты смотришь первым делом?

— В любом случае сначала ты смотришь в лицо, если вы не на пляже. Какие качества? Мне нравятся жгучие брюнетки, чтобы умела слушать и слышать своего партнера — это самое главное. Вкусно готовить — тоже важно.

Девушка должна стать моим партнером. Есть, конечно, только мужские дела. Куда заливать в машине масло, я знаю сам — сюда не нужно лезть жене. У девушки есть кабинет — кухня, если она захочет, чтобы я чем-то ей помог, — помогу, но если она скажет мне отойти — я послушаю.

- Высокие девушки нравятся?