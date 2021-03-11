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12:40 (мск), источник: Sport24

Капризову разбили голову шайбой, а он вернулся на лед и забил! Хоккейный подвиг русской звезды в НХЛ

Правда, «Вегас» чуть не отыгрался с 1:3.

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Источник: AP 2020

После успешной второй половины февраля «Миннесота» несколько сбавила обороты в марте, и после шести подряд побед последовало три поражения в пяти матчах. Тем не менее «Уайлд» остались в зоне плей-офф, а по проценту набранных очков в Западном дивизионе уступают только «Вегасу». Именно с ним в начале весны они чаще всего и встречаются. Нынешний матч уже четвертый за последние девять дней — предыдущие два «Голден Найтс» выиграли, а в одном уступили.

Эта игра началась бодро. В первой же смене на 19-й секунде встречи хозяева льда открыли счет — гол забил Эрикссон Эк. Лучший вратарь нынешнего сезона Флери просто не ожидал настолько молниеносной атаки.

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Впрочем, пропущенная шайба никак не повлияла на гостей. Очень быстро они отыгрались, а первый гол в своей карьере в НХЛ забил молодой защитник Дилан Коган, который стал больше играть после травмы лидера обороны «Рыцарей» Пьетранжело. Алекс в разгар выездной серии вернулся в Лас-Вегас для того, чтобы пройти дополнительное обследование.

После голов в самом начале матча зрители еще долго не видели заброшенных шайб. Бросков по воротам было не так много (в какой-то момент силовых приемов было даже больше), а если и были — с ними справлялись голкиперы. В большинстве у команд первое время ничего не получалось. Но в случае с «Миннесотой» это было неудивительно — у «дикарей» самая низкая реализация лишнего в лиге (6,8%, это вообще худшие цифры в 21 веке). В середине первого периода хозяева чуть не потеряли Капризова. Кириллу попало шайбой в область уха. У форварда, судя по всему, началось кровотечение, и пришлось уйти в раздевалку. К счастью, обошлось без серьезного повреждения, и совсем скоро Кирилл вернулся на лед. Пока россиянина не было, вместо него в тройке с Бьюгстадом и Цуккарелло выходил Штурм.

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Капризов, который в последних двух матчах не набирал очков, был одним из самых заметных игроков в матче. Он регулярно обострял, чаще других бросал по воротам, создавал моменты для партнеров. Цуккарелло, получив пас от Кирилла, имел шикарный шанс забить во втором периоде, но Флери в очередной раз показал свое мастерство.

В третьем периоде уже сам Капризов имел шанс забить в большинстве, и опять Марк-Андре сделал суперсейв. 23-летний форвард тут же получил еще одну возможность, и на этот раз оказался сильнее голкипера. Для лидера «Миннесоты» эта шайба стала седьмой в сезоне. Он набрал 20-е очко, став первым новичком в клубной истории, которому это удавалось. Гол Капризова стал ключевым. Довольно скоро Эрикссон Эк оформил дубль, а затем 4:1 сделал Сауси. После этого Флери, невероятно здорово отыгравший первые 40 минут матча, отправился на скамейку.

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Гости не стали так просто сдаваться и были близки к тому, чтобы отыграться. Хет-трик оформил Коган. Поразительная игра для 23-летнего защитника — впервые поразил ворота в НХЛ и сразу трижды за матч. Но подвиги Дилана не спасли его команду. «Дикари» во второй раз подряд обыграли лидера дивизиона и приблизились к нему в турнирной таблице.

Дарья Тубольцева

Миннесота Уайлд
4:3
1:1, 0:0, 3:2
Вегас Голден Найтс
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