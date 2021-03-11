Тренер клуба НХЛ «Рейнджерс» рассказал, что все игроки команды поддерживают Панарина

Панарин в среду вернулся к тренировкам с «Рейнджерс». 20 февраля бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил восемь встреч.

Мы рады, что Панарин снова с нами, мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически он готов, но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся. Ребята были очень воодушевлены его появлением и счастливы видеть на льду. Дэвид Куинн главный тренер ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

«В четверг Панарин снова проведет тренировку, так что, насколько я понимаю, он с нами и готовится играть, — добавил тренер. — Кажется, что он полностью готов играть и выкладываться. Но какое-то время он не играл, поэтому ему нужно время на подготовку».

Куинн рассказал, что игроки «Рейнджерс» поддерживают Панарина: «Никто не спрашивал, что происходит. Все ребята его однозначно поддерживают. Они понимают ситуацию, с которой было легче справиться из-за того, что у него отличные отношения со всеми партнерами».

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