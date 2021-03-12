Овечкин безжалостен даже к русским! Он подкараулил ошибку Проворова и вколотил 715-й гол в карьере
«Вашингтон» расправился с «Филадельфией».
«Вашингтон» расправился с «Филадельфией».
Двух одинаковых хоккейных матчей, конечно же, не бывает, но для фанатов «Вашингтон Кэпиталз» большинство игр их команды в этом сезоне точно походили на «день сурка». С первых секунд каждой встречи они по традиции ждали гола от капитана, лидера и суперзвезды Александра Овечкина, но гораздо чаще чем в предыдущих чемпионатах оставались ни с чем и разочарованными отправлялись спать или писать в твиттер уже почти «Ovechkin will never score again».
Ничего хорошего с этой точки зрения не сулило «болельщикам» столичных и начало очередной игры регулярки — выездной, против «Филадельфии». «Вашингтон» быстро заработал большинство, создал идеальный шанс для своего 8-го номера и тот бросал, вроде бы, наверняка. Но по шайбе Ови попал не очень и опытнейшему Брайану Эллиотту даже не пришлось творить
Стартовая неудача могла вогнать Овечкина в уныние и вылиться в очередной сухой матч, но тут в дело вмешался другой русский хоккеист. Известный не только своим умением играть по 25+ минут за матч, но еще и стабильностью защитник Иван Проворов в самом рядовом эпизоде допустил грубейшую ошибку. Он не сумел нормально обработать передачу от Эллиотта и буквально подарил шайбу капитану соперника.
Ну, а Александр Овечкин оказался безжалостен к своему соотечественнику — размахнулся
Резво начавшийся период так и прошел на одном дыхании. Трэвис Конекны очень быстро украл у гостей минимальное преимущество, но те еще быстрее свое лидерство восстановили. Шайбу забросил Коннор Шири, но это был тот самый случай, когда после гола больше говорят об авторе ассиста — Дэниэл Спронг вывел партнера «1 в 0» просто шикарнейшим пасом, не зря Шири сразу же отправился его благодарить.
Закончилась же насыщенная двадцатиминутка кулачным боем. Перчатки сбросили Энди Эндрофф и Гарнет Хэтэуэй, которым удалось выдать довольно яркое зрелище. Впрочем, таким получился весь игровой отрезок.
Героями второго периода стали защитники «Кэпиталз». Первым себя проявил Джон Карлсон. Евгений Кузнецов отправил в зону соперника Якуба Врану, тот сбросил на американского оборонца и Карлсон удвоил отрыв своей команды. Гол получился нерядовым — он принес Джону 500-е очко в лучшей лиге мира. Исторический момент!
Следом за дело взялся Здено Хара — сперва он помог сотворить немного хоккейной красоты Нику Дауду. А затем вышел из себя и вот таким грязным ударом уложил на лед Конекны. Могло последовать и продолжение, но судьи с трудом сдержали словацкого гиганта, загнав его в штрафной бокс.
В этом сезоне «Вашингтон» уже неоднократно доказывал, что преимущество в
В середине периода результат матча подвис — хозяева сократили свое отставание до минимума, и болельщики «Вашингтона» пережили не самые спокойные 10 минут. Но еще раз пробить Илью Самсонова «Флайерз» не смогли, а Дауд добил их голом в пустые ворота. 5:3 — команда Овечкина победила в 7-й раз за последние 8 матчей, этим вечером и с его голевой помощью.
Артем Гаев