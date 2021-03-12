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12:06 (мск), источник: Sport24

Овечкин безжалостен даже к русским! Он подкараулил ошибку Проворова и вколотил 715-й гол в карьере

«Вашингтон» расправился с «Филадельфией».

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Источник: AP 2020

Двух одинаковых хоккейных матчей, конечно же, не бывает, но для фанатов «Вашингтон Кэпиталз» большинство игр их команды в этом сезоне точно походили на «день сурка». С первых секунд каждой встречи они по традиции ждали гола от капитана, лидера и суперзвезды Александра Овечкина, но гораздо чаще чем в предыдущих чемпионатах оставались ни с чем и разочарованными отправлялись спать или писать в твиттер уже почти «Ovechkin will never score again».

Ничего хорошего с этой точки зрения не сулило «болельщикам» столичных и начало очередной игры регулярки — выездной, против «Филадельфии». «Вашингтон» быстро заработал большинство, создал идеальный шанс для своего 8-го номера и тот бросал, вроде бы, наверняка. Но по шайбе Ови попал не очень и опытнейшему Брайану Эллиотту даже не пришлось творить каких-то чудес, чтобы остановить лучшего снайпера современности.

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Стартовая неудача могла вогнать Овечкина в уныние и вылиться в очередной сухой матч, но тут в дело вмешался другой русский хоккеист. Известный не только своим умением играть по 25+ минут за матч, но еще и стабильностью защитник Иван Проворов в самом рядовом эпизоде допустил грубейшую ошибку. Он не сумел нормально обработать передачу от Эллиотта и буквально подарил шайбу капитану соперника.

Ну, а Александр Овечкин оказался безжалостен к своему соотечественнику — размахнулся из-за уха и вколотил шайбу в ворота. Очередные 60 минут ожидания гола от росиянина отменяются, есть 715-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ!

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Резво начавшийся период так и прошел на одном дыхании. Трэвис Конекны очень быстро украл у гостей минимальное преимущество, но те еще быстрее свое лидерство восстановили. Шайбу забросил Коннор Шири, но это был тот самый случай, когда после гола больше говорят об авторе ассиста — Дэниэл Спронг вывел партнера «1 в 0» просто шикарнейшим пасом, не зря Шири сразу же отправился его благодарить.

Закончилась же насыщенная двадцатиминутка кулачным боем. Перчатки сбросили Энди Эндрофф и Гарнет Хэтэуэй, которым удалось выдать довольно яркое зрелище. Впрочем, таким получился весь игровой отрезок.

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Героями второго периода стали защитники «Кэпиталз». Первым себя проявил Джон Карлсон. Евгений Кузнецов отправил в зону соперника Якуба Врану, тот сбросил на американского оборонца и Карлсон удвоил отрыв своей команды. Гол получился нерядовым — он принес Джону 500-е очко в лучшей лиге мира. Исторический момент!

Следом за дело взялся Здено Хара — сперва он помог сотворить немного хоккейной красоты Нику Дауду. А затем вышел из себя и вот таким грязным ударом уложил на лед Конекны. Могло последовать и продолжение, но судьи с трудом сдержали словацкого гиганта, загнав его в штрафной бокс.

В этом сезоне «Вашингтон» уже неоднократно доказывал, что преимущество в две-три шайбы для него не значит практически ничего, сегодняшний матч не стал исключением. Первый звоночек прозвучал, когда совместный творческий номер организовали Шон Кутюрье и Проворов. Первый залез в чужую зону, резко тормознул и выкатил передачу своему российскому партнеру. Второй же очень уверенно отмазался за ошибку в первом периоде.

В середине периода результат матча подвис — хозяева сократили свое отставание до минимума, и болельщики «Вашингтона» пережили не самые спокойные 10 минут. Но еще раз пробить Илью Самсонова «Флайерз» не смогли, а Дауд добил их голом в пустые ворота. 5:3 — команда Овечкина победила в 7-й раз за последние 8 матчей, этим вечером и с его голевой помощью.

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Артем Гаев

Филадельфия Флайерз
3:5
1:2, 0:2, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
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