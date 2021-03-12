Русский гигант неудержим в Америке! Малкина не могут остановить уже 6 матчей — он опять забил сам и помог партнеру
Его связка с Капаненом очень хороша!
Его связка с Капаненом очень хороша!
«Мне нравится их химия с Капаненом. Джино хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Капанен может легко использовать свою скорость и получать от Малкина пасы на ход. Их взаимодействие нас, безусловно, обнадеживает», — пару дней назад высказал свое мнение о связке Малкин — Капанен главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Русский форвард «пингвинов»
И в дебюте встречи Евгений это подтвердил: они с Капаненом убежали в отрыв и реализовали выход два в ноль. Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущей регулярке.
Несмотря на неудовлетворительное выступление «Сэйбрз» в этом сезоне, у команды Ральфа Крюгера хватает незаметных геров. Одним из них стал Тейдж Томпсон, который через 27 секунд после шайбы «Пингвинз» организовал симметричный ответ и пробил Тристана Джерри, забросив первую шайбу в сезоне.
«Питтсбург» допускал регулярные провалы в обороне и обеспечивал хозяев обилием голевых возможностей. Однако как ни крути, а в атаке «Пингвинз» смотрелись поинтереснее соперника: это преимущество им обеспечивала вдохновенная игра Евгения Малкина. Лидер гостей частенько брал игру на себя, и в одном из эпизодов мог оформлять дубль, но его бросок в противоход не доставил Юханссону никаких проблем.
Начало второго периода прошло по сценарию стартового отрезка встречи: после шайбы Танева «пингвины» вновь вышли вперед.
А следом команды забросили две шайбы за 3 минуты, и именно этот отрезок встречи окончательно дал понять, что команда Салливана уже не упустит свое преимущество в этом матче. На гол Олоффсона «Питтсбург» ответил реализацией большинства в исполнении Гюнцеля, которому ассистировал Малкин.
Команда Ральфа Крюгера не оставляла надежд на изменение хода встречи в заключительном отрезке матча, но тут в дело вмешалось ее неважное физическое состояние, которое облегчило «Питтсбургу» задачу по удержанию победного счета. Гости одна за другой проводили позиционные атаки и окончательно вымотали «Сэйбрз»: шайба Анджелло выглядела логичным развитием событий.
Гол Раста в пустые ворота поставил точку в матче и ознаменовал четвертую подряд победу «Питтсбурга». Далеко не последнюю роль в успешных результатах команды Салливана сыграла связка Малкин — Капанен, поставившая голы и передачи на поток. Финн, которому не нашлось места в «Торонто», помог выйти из спячки 190-сантиметровому русскому гиганту.
Максим Самарцев