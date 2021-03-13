В «Вашингтоне» хотят, чтобы хоккеист Овечкин играл за клуб до конца карьеры

«Новой информации у меня нет, — сказал Маклеллан. — Все так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы Овечкин завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет. Так что в какой-то момент мы договоримся, нам просто нужно найти золотую середину» «.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн.

Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

35-летний россиянин занимает седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 715 шайб. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.