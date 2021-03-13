Капризов затмил Овечкина и всех русских звезд! Он оформил первый хет-трик в карьере, разгромив «Аризону»
Что творит этот русский в «Миннесоте»?!
Что творит этот русский в «Миннесоте»?!
Домашняя серия в пять матчей для «Миннесоты» пока складывается наилучшим образом. «Уайлд» выиграли оба матча у лидера Западного дивизиона, «Вегаса», а затем разделались с «Аризоной», укрепившись в зоне
«Дикари» с «Койотс» встречались совсем недавно, пятого и шестого марта. Тогда соперники взяли по одному матчу. В ближайшие четыре дня им предстоит провести еще три игры. Первая домашняя для клуба Капризова получилась непростой, но победной. Команды играли очень аккуратно, а в первом периоде было минимум голевых моментов. При этом гости стартовали лучше и в начале ничего не позволяли создать в своей зоне сопернику.
Самый опасный момент в первые 20 минут был у Кессела, который дважды подряд выходил «один в ноль» с вратарем, но Тэлбот с обоими бросками удачно справился. 33-летний голкипер в этом сезоне проигрывает конкуренцию молодому Кахконену, который свой первый полноценный чемпионат в НХЛ проводит просто прекрасно. Но играть постоянно тоже не может, поэтому периодически выходит Тэлбот.
В первом периоде у хозяев случились неприятности: Фолиньо попало шайбой в ногу, и форвард сразу ушел в раздевалку. Больше на лед в этом матче он не вернулся.
Зато он крайне полезен в равных составах. В третьем периоде именно Капризов
И уже в следующей своей смене Кирилл еще раз отличился. С «Аризоной» он оформил первый дубль в карьере в НХЛ. В очередной раз россиянин был лучшим хоккеистом своей команды (он вообще прямо сейчас лучший русский хоккеист мира) и даже последующее удаление не испортило впечатление о его игре, тем более его соперник не реализовал.
Несколько раз Капризов заходил на