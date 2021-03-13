Капризов затмил Овечкина и всех русских звезд! Он оформил первый хет-трик в карьере, разгромив «Аризону»

Домашняя серия в пять матчей для «Миннесоты» пока складывается наилучшим образом. «Уайлд» выиграли оба матча у лидера Западного дивизиона, «Вегаса», а затем разделались с «Аризоной», укрепившись в зоне плей-офф. Хотя конкуренция в турнирной таблице очень плотная: шесть команд претендуют на попадание в четверку, и разрывы между ними минимальны. «Аризона» — один из тех клубов, кто имеет неплохие шансы побороться за попадание во вторую часть сезона.

«Дикари» с «Койотс» встречались совсем недавно, пятого и шестого марта. Тогда соперники взяли по одному матчу. В ближайшие четыре дня им предстоит провести еще три игры. Первая домашняя для клуба Капризова получилась непростой, но победной. Команды играли очень аккуратно, а в первом периоде было минимум голевых моментов. При этом гости стартовали лучше и в начале ничего не позволяли создать в своей зоне сопернику.

В состав «Аризоны» вновь не попал Илья Любушкин: русский защитник не играет с 5 марта, когда заработал «-1» в матче с «Миннесотой».

Самый опасный момент в первые 20 минут был у Кессела, который дважды подряд выходил «один в ноль» с вратарем, но Тэлбот с обоими бросками удачно справился. 33-летний голкипер в этом сезоне проигрывает конкуренцию молодому Кахконену, который свой первый полноценный чемпионат в НХЛ проводит просто прекрасно. Но играть постоянно тоже не может, поэтому периодически выходит Тэлбот.

В первом периоде у хозяев случились неприятности: Фолиньо попало шайбой в ногу, и форвард сразу ушел в раздевалку. Больше на лед в этом матче он не вернулся. Из-за потери одного нападающего весь второй период главный тренер Дин Эвасон выпускал Капризова в двух звеньях. Кирилл играл много, имел шанс отличиться в формате «четыре на четыре». «Уайлд» также несколько раз играли в большинстве, но этот компонент у команды очень плох (реализация всего 7,9%), не может помочь даже русский новичок.

Зато он крайне полезен в равных составах. В третьем периоде именно Капризов наконец-то открыл счет. Кажется, шайба рикошетом от ноги Дворка залетела в ворота, но гол все равно записали на того, кто бросал.

И уже в следующей своей смене Кирилл еще раз отличился. С «Аризоной» он оформил первый дубль в карьере в НХЛ. В очередной раз россиянин был лучшим хоккеистом своей команды (он вообще прямо сейчас лучший русский хоккеист мира) и даже последующее удаление не испортило впечатление о его игре, тем более его соперник не реализовал.

Несколько раз Капризов заходил на хет-трик и все-таки сделал его на последней минуте при счете 3:0 (к тому моменту Хилл уже вернулся в ворота). Теперь у россиянина 23 (10+13) очка в 25 матчах. Он превосходит все ожидания. Как же повезло «Миннесоте» шесть лет назад задрафтовать в пятом раунде такой бриллиант.