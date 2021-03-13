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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оттава» на выезде проиграла «Эдмонтону», у Зайцева результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Гаэтан Хас.

За «Оттаву» голы забили Тома Шабо и Брэди Ткачук. Российский защитник Никита Зайцев за 24.17 на площадке записал на свой счёт результативную передачу. Другой защитник Артём Зуб за 16.13 на льду результативных действий не совершил. Форвард Евгений Дадонов за 15.45 сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Ойлерз» одержали седьмую победу в последних десяти играх, у «Сенаторз» это шестое поражение в последних десяти встречах. Следующий матч 14 марта «Эдмонтон» на выезде проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Оттава» 15 марта примет «Торонто Мэйпл Лифс».

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Эдмонтон Ойлерз
6:2
2:1, 2:1, 2:0
Оттава Сенаторз
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