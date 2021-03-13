«Оттава» на выезде проиграла «Эдмонтону», у Зайцева результативная передача

За «Оттаву» голы забили Тома Шабо и Брэди Ткачук. Российский защитник Никита Зайцев за 24.17 на площадке записал на свой счёт результативную передачу. Другой защитник Артём Зуб за 16.13 на льду результативных действий не совершил. Форвард Евгений Дадонов за 15.45 сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».