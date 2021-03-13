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10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря голу и передаче Рантанена

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:0.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Также Рантанен записал на свой счёт результативную передачу. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.01 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Колорадо» одержал шестую победу в последних 10 играх, у «Лос-Анджелеса» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 марта команды проведут между собой, затем «Эвеланш» 17 марта примет «Анахайм Дакс», а «Кингз» 16 и 18 марта проведёт домашние встречи с «Сент-Луис Блюз».

В рамках игрового дня в НХЛ состоялись ещё три матча: «Сент-Луис» — «Вегас» (4:5 ОТ), «Миннесота» — «Аризона» (4:0), «Эдмонтон» — «Оттава» (6:2).

Колорадо Эвеланш
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
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