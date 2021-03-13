«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря голу и передаче Рантанена

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Также Рантанен записал на свой счёт результативную передачу. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.01 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Колорадо» одержал шестую победу в последних 10 играх, у «Лос-Анджелеса» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 марта команды проведут между собой, затем «Эвеланш» 17 марта примет «Анахайм Дакс», а «Кингз» 16 и 18 марта проведёт домашние встречи с «Сент-Луис Блюз».