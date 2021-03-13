Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
06
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
11:11 (мск), источник: Sport24

Исторический гол русской звезды в США! Тарасенко пережил операцию, не забивал 508 дней и поднял команду на камбэк

Наконец-то!

Наверх
Источник: AP 2020

«Я знаю хоккеистов, которые пропускали и больше времени, чем я. И ничего, возвращались. Я разговаривал с врачами и больше им склонен доверять, чем тем, кто говорит, что я не выйду на прежний уровень. Много людей, которые говорят, что Тарасенко никогда не будет играть как раньше. У меня огромный стимул вернуться и доказать, что эти люди были неправы», — говорил Тарасенко.

Звезда «Сент-Луиса» перенесла третью по счету операцию на левом плече в августе 2020 года и все это время занималась восстановлением.

Все шло по намеченному врачами плану: в декабре Владимир приступил к занятиям в зале, а в феврале вернулся к ледовым тренировкам. Первые сроки его возвращения на лед в официальных матчах обозначил главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби чуть более двух недель назад.

«Он близок к возвращению. Может сыграть в одном из выездных матчей “Сент-Луиса”» — сказал коуч.

Ждать пришлось долго: Тарасенко появился в составе своего клуба лишь в пятом матче выездной серии. Встречу против «Лос-Анджелеса» «блюзмены» проиграли, однако неплохое самочувствие главной звезды клуба определенно добавило позитива в стане команды: наш соотечественник после столь долгого перерыва нисколько не сбавил в бросковой активности и без доли сомнений шел в стык с игроками соперника. Уже в той встрече у Тарасенко был стопроцентный голевой момент в овертайме, но первую шайбу в этом сезоне пришлось отложить на более поздний срок.

Домашний матч с «Вегасом» стал для лидера «Сент-Луиса» всего третьим в нынешней регулярке. И начался он не слишком удачно: уже в первом периоде «рыцари» повели в счете, забросив две шайбы менее чем за минуту. Отличились Стоун и Маршессо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде Райан О’Райлли хлестким броском сходу вернул свою команду в игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако «Вегас» это нисколько не смутило: через пять минут Томаш Носек восстановил прежнюю разницу в счете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а дальше за дело взялся русский лидер «Сент-Луиса», давший старт камбэку своей команды. После прохода Блэйс, который накрутил всю защиту «Голден Найтс», шайба отскочила к Тарасенко, вколотившего ее в ворота с добивания. Есть первая шайба Русского Танка за последние 508 дней!

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта шайба воодушевила хозяев, которые в следующие 13 минут еще дважды огорчили Марка-Андре Флери: голы на свой счет записали Сэнфорд и Перрон, которому ассистировал наш соотечественник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ну «Вегас» огрызнулся голом Мартинеса, который перевел встречу в овертайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время победу своей команде принес Райлли Смит, ознаменовав очередное поражение «блюзменов», ставшее для них третьим подряд.

С момента возвращения Тарасенко «Сент-Луис» проиграл три встречи из трех и никак не может прервать эту неудачную серию. Болельщикам «Блюз» остается радоваться только одному: их любимец наконец вернулся на лед и забросил первую шайбу после столь долгого перерыва. Кто, как не Русский Танк способен прервать серию неудач своего клуба?

Сент-Луис Блюз
4:5ОТ
0:2, 2:1, 2:1
Вегас Голден Найтс
 «Я бы ей ****». Спиридонов рассказал, как его жена реагирует, когда он пишет пошлости другим девушкам
«Печально, когда рушится семья». Русский футболист разводится с женой - она обвинила его в изменах
Капризов затмил Овечкина и других. У него первый хет-трик в НХЛ
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Русские Барби и Кен. Красивейшие дуэты в танцах на льду (фото)
Экс-игрок «Тамбова»: В России все боятся открыть рот
Драчев потребовал у Генпрокуратуры провести проверку СБР
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь