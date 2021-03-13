Исторический гол русской звезды в США! Тарасенко пережил операцию, не забивал 508 дней и поднял команду на камбэк

«Я знаю хоккеистов, которые пропускали и больше времени, чем я. И ничего, возвращались. Я разговаривал с врачами и больше им склонен доверять, чем тем, кто говорит, что я не выйду на прежний уровень. Много людей, которые говорят, что Тарасенко никогда не будет играть как раньше. У меня огромный стимул вернуться и доказать, что эти люди были неправы», — говорил Тарасенко.

Звезда «Сент-Луиса» перенесла третью по счету операцию на левом плече в августе 2020 года и все это время занималась восстановлением.

Все шло по намеченному врачами плану: в декабре Владимир приступил к занятиям в зале, а в феврале вернулся к ледовым тренировкам. Первые сроки его возвращения на лед в официальных матчах обозначил главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби чуть более двух недель назад.

«Он близок к возвращению. Может сыграть в одном из выездных матчей “Сент-Луиса”» — сказал коуч.

Ждать пришлось долго: Тарасенко появился в составе своего клуба лишь в пятом матче выездной серии. Встречу против «Лос-Анджелеса» «блюзмены» проиграли, однако неплохое самочувствие главной звезды клуба определенно добавило позитива в стане команды: наш соотечественник после столь долгого перерыва нисколько не сбавил в бросковой активности и без доли сомнений шел в стык с игроками соперника. Уже в той встрече у Тарасенко был стопроцентный голевой момент в овертайме, но первую шайбу в этом сезоне пришлось отложить на более поздний срок.

Домашний матч с «Вегасом» стал для лидера «Сент-Луиса» всего третьим в нынешней регулярке. И начался он не слишком удачно: уже в первом периоде «рыцари» повели в счете, забросив две шайбы менее чем за минуту. Отличились Стоун и Маршессо.

Во втором периоде Райан О’Райлли хлестким броском сходу вернул свою команду в игру.

Однако «Вегас» это нисколько не смутило: через пять минут Томаш Носек восстановил прежнюю разницу в счете.

Ну, а дальше за дело взялся русский лидер «Сент-Луиса», давший старт камбэку своей команды. После прохода Блэйс, который накрутил всю защиту «Голден Найтс», шайба отскочила к Тарасенко, вколотившего ее в ворота с добивания. Есть первая шайба Русского Танка за последние 508 дней!

Эта шайба воодушевила хозяев, которые в следующие 13 минут еще дважды огорчили Марка-Андре Флери: голы на свой счет записали Сэнфорд и Перрон, которому ассистировал наш соотечественник.

Ну «Вегас» огрызнулся голом Мартинеса, который перевел встречу в овертайм.

В дополнительное время победу своей команде принес Райлли Смит, ознаменовав очередное поражение «блюзменов», ставшее для них третьим подряд.