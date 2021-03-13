Нападающий «Миннесоты» Капризов признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 13 марта. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 13 марта. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В домашнем матче против «Аризоны» (4:0) Капризов оформил первый
Второй и третьей звездами дня признаны форварды «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль соответственно. В домашнем матче против «Оттавы» (6:2) Макдэвид забросил шайбу и отдал две результативные передачи, на счету Драйзайтля — гол и передача.