Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
06
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
14.03
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
14:10 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Миннесоты» Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2020

В домашнем матче против «Аризоны» (4:0) Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ. 23-летний россиянин проводит дебютный сезон в лиге, на данный момент в его активе 23 очка (10 голов + 13 передач) в 25 матчах.

Второй и третьей звездами дня признаны форварды «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль соответственно. В домашнем матче против «Оттавы» (6:2) Макдэвид забросил шайбу и отдал две результативные передачи, на счету Драйзайтля — гол и передача.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Капризов затмил Овечкина и других. У него первый хет-трик в НХЛ
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Исторический гол русской звезды в НХЛ. Он не забивал 508 дней
Большунов пожаловался на отсутствие командной тактики
Экс-игрок «Тамбова»: В России все боятся открыть рот
«Арсенал» принимает ЦСКА в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь