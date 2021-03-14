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00:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвиненный в избиении девушки Панарин вернулся в НХЛ и сделал результативный пас

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возобновил выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Нападающий, пропустивший девять игр, вышел на лед во встрече против «Бостон Брюинс». Поединок состоялся в субботу, 13 марта, и завершился со счетом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка. Панарин отметился результативной передачей.

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20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.

НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста и потребовала доказательств инцидента, а в «Рейнджерс» обвинения назвали попыткой запугать игрока, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. При этом Панарин временно покинул расположение клуба и улетел на родину.

Бостон Брюинз
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Нью-Йорк Рейнджерс
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