Обвиненный в избиении девушки Панарин вернулся в НХЛ и сделал результативный пас

Нападающий, пропустивший девять игр, вышел на лед во встрече против «Бостон Брюинс». Поединок состоялся в субботу, 13 марта, и завершился со счетом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка. Панарин отметился результативной передачей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RTeox8qWHFU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.