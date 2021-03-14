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10:34 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» в овертайме проиграл «Коламбусу» в матче НХЛ. Гурьянов забросил шайбу

ТАСС, 14 марта. «Коламбус» в овертайме обыграл «Даллас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Макс Доми (10-я минута), Кэм Аткинсон (37), Ник Фолиньо (38) и Зак Веренски (65). У проигравших отличились Эндрю Кольяно (17), Андрей Секера (28) и российский форвард Денис Гурьянов (46).

Гурьянов прервал свою 15-матчевую безголевую серию. Всего в этом сезоне он набрал 14 (5+9) очков в 23 матчах.

«Коламбус» занимает пятое место в Центральном дивизионе, набрав 28 очков в 29 матчах. «Даллас» расположился на седьмой строчке с 22 очками в 23 играх. В воскресенье команды снова проведут матч друг против друга.

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Коламбус Блю Джэкетс
4:3ОТ
1:1, 2:1, 0:1
Даллас Старз
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