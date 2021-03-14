«Питтсбург» нанёс «Баффало» 10-е подряд поражение в сезоне, передача на счету Малкина

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Российский форвард Евгений Малкин за 17.49 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».