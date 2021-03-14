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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» нанёс «Баффало» 10-е подряд поражение в сезоне, передача на счету Малкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Российский форвард Евгений Малкин за 17.49 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Пингвинз» одержали седьмую победу в последних 10 играх, «Сэйбрз» потерпели 10-е поражение подряд. Следующие матчи 16 и 17 марта «Питтсбург» проведёт дома с «Бостон Брюинз», а «Баффало» 16 марта примет «Вашингтон Кэпиталз».

В параллельном матче игрового дня «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 5:4, гол на счету Александра Овечкина, голевой пас — у Евгения Кузнецова.

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Баффало Сэйбрз
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Питтсбург Пингвинз
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