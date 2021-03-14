Овечкин в шаге от легендарного Эспозито! У русской звезды уже 716 голов, у «Вашингтона» — 4 победы подряд

Александру Овечкину снова нужно забивать на заказ. С каждым годом такое случается все чаще, речь о ситуациях, когда перед капитаном «Вашингтон Кэпиталз» маячит очередной рекорд и все болельщики и журналисты с нетерпением ждут, когда форвард его побьет.

Прямо сейчас Ови гонится за шестой строчкой в списке величайших снайперов всех времен — пока на ней располагается легендарный Фил Эспозито, но перед субботней игрой с «Филадельфией» Ови отставал от него всего-навсего на 2 шайбы.

Если учитывать, что в карьере Александра Великого было под 150 встреч, в которых он забивал больше одного раза, а «Флайерз» уже 5 матчей подряд не пропускает меньше 3 голов, вполне можно было предположить, что Эспозито он достанет уже на льду «Уэллс Фарго Центр».

Игра и началась с шайб «Вашингтона», но забрасывали их те хоккеисты, от которых этого обычно не особо ждут. Результативные эпизоды получились похожими — оба раза не лучшим образом действовал голкипер «летчиков» Брайан Эллиотт, оба раза он отбивал шайбу перед собой, а игроки гостей заковыривали хоккейный снаряд в ворота. Настойчивость проявили Даниэль Спронг и Карл Хагелин.

В начале второй двадцатиминутки вдохновение свалилось еще на одного парня, не часто балующего болельщиков голами — речь о защитнике Нике Дженсене. Американец до субботы лишь раз отличился в этой регулярке, но вы только посмотрите, что он сотворил против «Филадельфии».

Вбрасывание в зоне «столичных», Дженсен накрывает бросок и устремляется в зону «Флайерз». Пробежав через всю площадку, он завершает спринт шикарнейшим выстрелом в дальний угол с отскоком от штанги — красотища! Эллиотт на этот раз ни в чем не виноват, но все равно отправляется на скамейку запасных.

Но во втором периоде жизнь гостей уже не была такой безоблачной. Гол Дженсена уместился между двумя точными бросками хозяев: сначала «Кэпиталз» не смогли спокойно вывести шайбу из своей зоны, подарили шайбу Джеймсу ван Римсдайку, а тот с шмальнул мимо закрытого кучей игроков Ильи Самсонова, а вскоре ошибка «Вашингтона» на собсттвенной синей линии закончилась крутым выстрелом Нолана Патрика.

Претензий к российскому вратарю по этим эпизодам быть не может, Самсонова, скорее, можно назвать одним из героев игрового отрезка. Во-первых, он совершил 13 сэйвов, во-вторых, один из них выглядел вот так — однозначно, одно из лучших спасений недели.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pGLK2WVCPmE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а вторым героем двадцатиминутки стал-таки Овечкин. Он дождался первого за матч удаления у «Филадельфии» и сделал то, что делал в своей карьере сотни раз — забил из левого круга вбрасывания. Гола могло и не случиться — Никласу Бэкстрему после диагонали от Джона Карлсона удобнее было бросать самому, перед ним маячил пустой угол. Но миссия «догнать и перегнать Эспозито» — это миссия не только Ови, а еще и его партнеров, шведский друг россиянина это точно понимает.

В заключительном периоде фанаты «столичных» готовились поздравлять своего любимчика с очередной вехой, но ни в большинстве, ни в тот момент, когда «Филадельфия» заменила вратаря на шестого полевого игрока Александр отличиться не сумел. Празднования придется отложить.

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