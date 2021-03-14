Овечкин в шаге от легендарного Эспозито! У русской звезды уже 716 голов, у «Вашингтона» — 4 победы подряд
Шестая строчка в списке лучших снайперов всех времен очень близко.
Шестая строчка в списке лучших снайперов всех времен очень близко.
Александру Овечкину снова нужно забивать на заказ. С каждым годом такое случается все чаще, речь о ситуациях, когда перед капитаном «Вашингтон Кэпиталз» маячит очередной рекорд и все болельщики и журналисты с нетерпением ждут, когда форвард его побьет.
Если учитывать, что в карьере Александра Великого было под 150 встреч, в которых он забивал больше одного раза, а «Флайерз» уже 5 матчей подряд не пропускает меньше 3 голов, вполне можно было предположить, что Эспозито он достанет уже на льду «Уэллс Фарго Центр».
Игра и началась с шайб «Вашингтона», но забрасывали их те хоккеисты, от которых этого обычно не особо ждут. Результативные эпизоды получились похожими — оба раза не лучшим образом действовал голкипер «летчиков» Брайан Эллиотт, оба раза он отбивал шайбу перед собой, а игроки гостей заковыривали хоккейный снаряд в ворота. Настойчивость проявили Даниэль Спронг и Карл Хагелин.
В начале второй двадцатиминутки вдохновение свалилось еще на одного парня, не часто балующего болельщиков голами — речь о защитнике Нике Дженсене. Американец до субботы лишь раз отличился в этой регулярке, но вы только посмотрите, что он сотворил против «Филадельфии».
Вбрасывание в зоне «столичных», Дженсен накрывает бросок и устремляется в зону «Флайерз». Пробежав через всю площадку, он завершает спринт шикарнейшим выстрелом в дальний угол с отскоком от штанги — красотища! Эллиотт на этот раз ни в чем не виноват, но все равно отправляется на скамейку запасных.
Но во втором периоде жизнь гостей уже не была такой безоблачной. Гол Дженсена уместился между двумя точными бросками хозяев: сначала «Кэпиталз» не смогли спокойно вывести шайбу из своей зоны, подарили шайбу Джеймсу ван Римсдайку, а тот с шмальнул мимо закрытого кучей игроков Ильи Самсонова, а вскоре ошибка «Вашингтона» на собсттвенной синей линии закончилась крутым выстрелом Нолана Патрика.
Претензий к российскому вратарю по этим эпизодам быть не может, Самсонова, скорее, можно назвать одним из героев игрового отрезка.
Ну, а вторым героем двадцатиминутки
В заключительном периоде фанаты «столичных» готовились поздравлять своего любимчика с очередной вехой, но ни в большинстве, ни в тот момент, когда «Филадельфия» заменила вратаря на шестого полевого игрока Александр отличиться не сумел. Празднования придется отложить.
Пока же можно отметить четвертую победу подряд, которая снова не обошлась без валидола. «Вашингтон» в этом сезоне любит помогать соперникам устраивать полноценные и не очень камбэки, вечер на льду «Уэллс Фарго Центр» не стал исключением. Когда Ник Дауд сделал счет 5:2, могло показаться, что с «летчиками» все кончено. Но в концовке комфортное преимущество превратилось в 5:4 и хозяева были близки к тому, чтобы затащить соперника в овертайм. На счастье Ови и компании у них это не получилось.