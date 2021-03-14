Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
21
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
42
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:59
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
15Гол и радость Глушакова
10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флорида» обыграла «Чикаго», у Бобровского 30 сейвов

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2.

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков (2), Картер Вераге и Фрэнк Ватрано. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 30 сейвов из 32 бросков.

За «Чикаго» голы забили Брэндон Хагель и Адам Боквист. Защитник Никита Задоров за 18.17 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Пантерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блэкхоукс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 16 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 19 и 20 марта примет «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Во время загрузки произошла ошибка.
Флорида Пантерз
4:2
0:0, 3:1, 1:1
Чикаго Блэкхокс
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Ростов» бойкотирует следующий матч? Судейство многих достало
Овечкин в шаге от легендарного Эспозито! У него уже 716 голов
«Зенит» одержал первую победу в году. Отрыв от ЦСКА — 5 очков
Тарасенко набирает очки уже три матча подряд, но проигрывает
Япония ввела дополнительные ограничения на Олимпийские игры
Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе признан несостоявшимся
«Питтсбург» победил «Баффало», передача на счету Малкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь