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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси» и одержал 8-ю подряд победу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:2 и одержал восьмую подряд победу в сезоне.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Вальстрём и Киффер Беллоуз. Российский голкипер Семён Варламов совершил 26 сейвов из 28 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.

За «Нью-Джерси» голы забили Павел Заха и Янне Куокканен. Защитник Дмитрий Куликов за 22.10 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Форвард Михаил Мальцев за 9.09 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч 15 марта команды проведут между собой, затем «Айлендерс» 17 марта на выезде сыграют с «Вашингтон Кэпиталз», а «Дэвилз» примут «Баффало Сэйбрз».

Нью-Джерси Дэвилз
2:3
0:0, 0:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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