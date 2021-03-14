«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси» и одержал 8-ю подряд победу в сезоне

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Вальстрём и Киффер Беллоуз. Российский голкипер Семён Варламов совершил 26 сейвов из 28 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.

За «Нью-Джерси» голы забили Павел Заха и Янне Куокканен. Защитник Дмитрий Куликов за 22.10 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Форвард Михаил Мальцев за 9.09 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».