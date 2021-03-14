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11:09 (мск), источник: Sport24

Тарасенко набирает очки уже три матча подряд! Но «Сент-Луис» при нем только проигрывает

Парадокс Русского танка.

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Не зря фанаты «Сент-Луиса» так долго ждали возвращение Владимира Тарасенко. Выйдя на лед спустя семь месяцев, он быстро напомнил, почему был важным элементом в чемпионской команде. Только в первом матче после травмы Тарасенко не смог набрать очков, хотя уже тогда имел роскошный шанс в овертайме.

После первого матча, который для Тарасенко прошел во втягивающем режиме, он начал набирать результативные баллы. Сначала на выезде против «Сан-Хосе», отдав передачу. А затем, впервые сыграв на домашнем льду, не только помог партнерам, но и сам забил. Пострадал «Вегас». Жаль лишь, что болельщиков на игры «Блюз» пока не пускают.

И вот, повторная игра с «рыцарями» из Лас-Вегаса. Для русского форварда «Сент-Луиса» она снова прошла в общем-то удачно.

Тарасенко бросил пять раз — больше, чем кто-либо в команде, и больше, чем в предыдущих матчах.

Особенно приятно видеть такую нацеленность на ворота от парня, который на протяжении нескольких лет считался элитным снайпером в НХЛ.

Тарасенко и играл много: снова больше 20 минут, и почти пять из них — в большинстве. Будучи частью первой спецбригады, он почти не уходит со льда, когда «музыканты» получают численное преимущество. В конце концов, Владимир снова набрал балл за результативную передачу! И это не какой-то второй пас, где вклад ассистента не разглядеть.

Сибиряк напомнил, почему в НХЛ за ним закрепилось прозвище Русский танк. В начале второго периода, когда «блюзмены» проигрывали в счете 0:2, он взял шайбу и попер на ворота. Чандлер Стивенсон, оказавшийся на пути нашего форварда, его не смутил. Тарасенко продавил канадского защитника, но вместо того, чтобы бросать самому, проявил хитрость. Самуэль Бле воспользовался подарком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все вроде бы неплохо, но «Сент-Луис» снова проиграл. Шайба, организованная Тарасенко, не взбодрила команду. После нее Вилле Хуссо пропустил еще дважды, а точку «Вегас» поставил броском по пустым воротам — 5:1. И если предыдущие матчи с участием российского форварда его команда проигрывала в овертайме, цепляя какие-никакие очки, то на этот раз уступила без шансов.

Виноват ли Тарасенко в том, что его возвращение не принесло «Сент-Луису» ничего хорошего? Хочется думать, что все это просто совпадение.

Не в порядке вся команда, а обвинять в чем-то нападающего, не игравшего полгода, неправильно и даже глупо.

Но если взять конкретный матч с «Вегасом», то при россиянине его команда один раз забила и два — пропустила.

Тарасенко уже в первом матче довольно неплохо двигался, много бросал и в целом не портил картины. Однако, чтобы быть безусловным лидером и по-настоящему полезным игроком для «Сент-Луиса», Владимиру необходимо пахать на обеих половинах площадки. Пока, видимо, у него для этого не хватает кондиций.

Сент-Луис Блюз
1:5
0:1, 0:0, 1:4
Вегас Голден Найтс
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