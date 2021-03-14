Тарасенко набирает очки уже три матча подряд! Но «Сент-Луис» при нем только проигрывает

Не зря фанаты «Сент-Луиса» так долго ждали возвращение Владимира Тарасенко. Выйдя на лед спустя семь месяцев, он быстро напомнил, почему был важным элементом в чемпионской команде. Только в первом матче после травмы Тарасенко не смог набрать очков, хотя уже тогда имел роскошный шанс в овертайме.

После первого матча, который для Тарасенко прошел во втягивающем режиме, он начал набирать результативные баллы. Сначала на выезде против «Сан-Хосе», отдав передачу. А затем, впервые сыграв на домашнем льду, не только помог партнерам, но и сам забил. Пострадал «Вегас». Жаль лишь, что болельщиков на игры «Блюз» пока не пускают.

И вот, повторная игра с «рыцарями» из Лас-Вегаса. Для русского форварда «Сент-Луиса» она снова прошла в общем-то удачно.

Тарасенко бросил пять раз — больше, чем кто-либо в команде, и больше, чем в предыдущих матчах.

Особенно приятно видеть такую нацеленность на ворота от парня, который на протяжении нескольких лет считался элитным снайпером в НХЛ.

Тарасенко и играл много: снова больше 20 минут, и почти пять из них — в большинстве. Будучи частью первой спецбригады, он почти не уходит со льда, когда «музыканты» получают численное преимущество. В конце концов, Владимир снова набрал балл за результативную передачу! И это не какой-то второй пас, где вклад ассистента не разглядеть.

Сибиряк напомнил, почему в НХЛ за ним закрепилось прозвище Русский танк. В начале второго периода, когда «блюзмены» проигрывали в счете 0:2, он взял шайбу и попер на ворота. Чандлер Стивенсон, оказавшийся на пути нашего форварда, его не смутил. Тарасенко продавил канадского защитника, но вместо того, чтобы бросать самому, проявил хитрость. Самуэль Бле воспользовался подарком.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mtVLboS0zBY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все вроде бы неплохо, но «Сент-Луис» снова проиграл. Шайба, организованная Тарасенко, не взбодрила команду. После нее Вилле Хуссо пропустил еще дважды, а точку «Вегас» поставил броском по пустым воротам — 5:1. И если предыдущие матчи с участием российского форварда его команда проигрывала в овертайме, цепляя какие-никакие очки, то на этот раз уступила без шансов.

Виноват ли Тарасенко в том, что его возвращение не принесло «Сент-Луису» ничего хорошего? Хочется думать, что все это просто совпадение.

Не в порядке вся команда, а обвинять в чем-то нападающего, не игравшего полгода, неправильно и даже глупо.

Но если взять конкретный матч с «Вегасом», то при россиянине его команда один раз забила и два — пропустила.