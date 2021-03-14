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11:14 (мск), источник: Sport24

«Сан-Хосе» с Кныжовым переиграл «Анахайм», «Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу»

В ночь на 14 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «Шаркс» со счетом 3:1.

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В составе победителей по голу забили Эвандер Кейн, Кевин Лабанк и Дилан Гэмбрелл. Российский защитник Николай Кныжов очков не набрал.

Автором единственной шайбы «Дакс» стал Макс Джонс. Ассистировали американцу Кевин Шаттенкирк и Исак Лундестрем.

В другом матче «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Ванкувер Кэнакс» — 1:2.

Анахайм Дакс
1:3
0:1, 1:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
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