Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» выиграть у «Аризоны»
14 марта в
14 марта в
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, доведя число набранных в сезоне очков до 24 (10+14). Примечательно, что по этому показателю 23-летний Капризов, проводящий свой первый сезон в НХЛ, лидирует в лиге среди россиян. С 24 очками он также является лучшим бомбардиром сезона среди новичков.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 14 минут и 5 секунд игрового времени очков не набрал, отметившись двумя силовыми приемами и завершив встречу с «0» в графе «плюс-минус».