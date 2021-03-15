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00:01 (мск), источник: Sport24

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» выиграть у «Аризоны»

14 марта в Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ — «Миннесота» принимала «Аризону» и добилась победы со счетом 4:1.

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, доведя число набранных в сезоне очков до 24 (10+14). Примечательно, что по этому показателю 23-летний Капризов, проводящий свой первый сезон в НХЛ, лидирует в лиге среди россиян. С 24 очками он также является лучшим бомбардиром сезона среди новичков.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 14 минут и 5 секунд игрового времени очков не набрал, отметившись двумя силовыми приемами и завершив встречу с «0» в графе «плюс-минус».

Миннесота Уайлд
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Аризона Койотс
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