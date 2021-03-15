Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» выиграть у «Аризоны»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, доведя число набранных в сезоне очков до 24 (10+14). Примечательно, что по этому показателю 23-летний Капризов, проводящий свой первый сезон в НХЛ, лидирует в лиге среди россиян. С 24 очками он также является лучшим бомбардиром сезона среди новичков.