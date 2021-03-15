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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каролина» обыграла «Детройт», Свечников и Наместников — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз».

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Даги Хэмилтон и Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников получил 14 минут и 49 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на площадке 16 минут и 35 секунд и также не записал очков в свой актив.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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Детройт Ред Уингз
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
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