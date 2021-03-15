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10:33 (мск), источник: ТАСС

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

ТАСС, 15 марта. «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (12-я минута), Андре Бураковски (35), Йоонас Донской (38) и Натан Маккинон (57). У проигравших отличился Кертис Макдермид (47).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 9 (5+4) очков в 26 матчах.

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 34 очка в 26 матчах. «Лос-Анджелес» расположился на пятой строчке с 28 очками в 27 встречах. В следующем матче «Колорадо» 17 марта примет «Анахайм», а «Лос-Анджелес» днем ранее дома сыграет с «Сент-Луисом».

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Колорадо Эвеланш
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Лос-Анджелес Кингз
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