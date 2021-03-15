Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (12-я минута), Андре Бураковски (35), Йоонас Донской (38) и Натан Маккинон (57). У проигравших отличился Кертис Макдермид (47).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 9 (5+4) очков в 26 матчах.

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 34 очка в 26 матчах. «Лос-Анджелес» расположился на пятой строчке с 28 очками в 27 встречах. В следующем матче «Колорадо» 17 марта примет «Анахайм», а «Лос-Анджелес» днем ранее дома сыграет с «Сент-Луисом».