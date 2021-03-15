Сорокин отразил 29 бросков и помог «Айлендерс» одержать девятую победу подряд в НХЛ
ТАСС, 15 марта. «Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 15 марта. «Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У гостей шайбы забросили Киффер Беллоуз (5-я минута) и Брок Нельсон (20), победный буллит на счету Оливера Вальстрема. В составе хозяев шайбы забросили Янне Куокканен (6) и Егор Шарангович (37).
Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне он набрал 2 (0+2) очка в 24 матчах. Голкипер «Айлендерс» отразил Илья Сорокин отразил 29 бросков, он выиграл свой шестой матч в девяти встречах.
«Айлендерс» одержали девятую победу подряд, клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 42 очка в 29 матчах. «Нью-Джерси» расположился на седьмой строчке с 20 очками в 25 встречах. В следующем матче «Айлендерс» 17 марта сыграют в гостях с «Вашингтоном», а «Нью-Джерси» в тот же день примет «Баффало».
В другом матче дня «Детройт» дома уступил «Каролине» со счетом 1:2.