Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
43
Хоккей. НХЛ
23:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
00:30
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
14.03
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Б
23
Хоккей. НХЛ
14.03
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
12
Хоккей. НХЛ
14.03
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Б
12
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
15Гол и радость Глушакова
10:29 (мск), источник: ТАСС

Сорокин отразил 29 бросков и помог «Айлендерс» одержать девятую победу подряд в НХЛ

ТАСС, 15 марта. «Нью-Джерси» проиграл «Айлендерс» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

У гостей шайбы забросили Киффер Беллоуз (5-я минута) и Брок Нельсон (20), победный буллит на счету Оливера Вальстрема. В составе хозяев шайбы забросили Янне Куокканен (6) и Егор Шарангович (37).

Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне он набрал 2 (0+2) очка в 24 матчах. Голкипер «Айлендерс» отразил Илья Сорокин отразил 29 бросков, он выиграл свой шестой матч в девяти встречах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Айлендерс» одержали девятую победу подряд, клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 42 очка в 29 матчах. «Нью-Джерси» расположился на седьмой строчке с 20 очками в 25 встречах. В следующем матче «Айлендерс» 17 марта сыграют в гостях с «Вашингтоном», а «Нью-Джерси» в тот же день примет «Баффало».

В другом матче дня «Детройт» дома уступил «Каролине» со счетом 1:2.

Нью-Джерси Дэвилз
2:3Б
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
РФС выступил с заявлением по поводу допинга у Обухова
Российский теннисист стал победителем турнира в Марселе
В Америке крутят буллит русского хоккеиста. Радулов выдал шедевр
«Ювентус» может отпустить Криштиану Роналду бесплатно
Головин сыграл здорово, но «Монако» все равно не победил «Лилль»
«Манчестер Юнайтед» вернулся на второе место в АПЛ
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь