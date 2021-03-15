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10:24 (мск), источник: Sport24

В Америке крутят шикарный буллит русского хоккеиста. Радулов съел банан на скамейке и выдал небольшой шедевр: видео

Красивый камбэк лидера «Далласа» после травмы.

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Источник: AP 2020

«Черная полоса. Пока мы не можем ничего сделать, ничего не получается. Не люблю находить причины и отговорки, но у нас правда много травм. Пока просто не идет. Когда вернется Радулов? Надеемся, что скоро. Но точные даты не могу сказать. Отпуск был скомканный, много игр, плюс с пандемией много новшеств, во всем сумбур. Знаю только, на каком месте мы идем и что нам надо делать дальше».

Эти слова Антон Худобин произнес в начале марта и с ним было трудно не согласится. После феноменального плей-офф, в котором «Даллас» героическими усилиями добрался до финала, где проиграл «Тампе», в новом сезоне у «Старз» не ладится вообще ничего. Да, регулярку клуб из Техаса начал с 4 побед подряд, но дальше наступила яма, из которой команда не может выбраться до сих пор.

Большие проблемы не только у «Далласа» в целом, но и у его русских игроков в частности.

Худобин успел вляпаться в мини-скандал, проспав тренировку. Гурьянов, который в розыгрыше Кубка Стэнли забивал по 4 гола за матч, выдал сухую серию из 15 игр. А Радулов, который должен быть мотором «звезд» в начале февраля получил «небольшую», как тогда говорили, травму. В следующие полтора месяца периодически появлялись новости о том, что Александр вот-вот вернется в строй, но в итоге это событие откладывалось до середины марта.

Интересно, что перед своим затянувшимся больничным Радулов выдал крутой матч против «Коламбуса» с тремя результативными ассистами, и его камбэк также состоялся во встрече с «Блю Джекетс». В итоге именно россиянин стал одним из главных героев вечера на льду «Нэшнуайд-арена». Нет, Александр не феерил с первой до последней секунды — после затянувшейся паузы ожидать такого было бы глупо. Но победу гостям принес именно он.

Вообще первыми звездами этого матча стоит признать вратарей. Йоонас Корписало и Джейк Оттингер отразили на двоих 63 броска в створ и сделали для успеха своих команд гораздо больше всех полевых игроков вместе взятых. В итоге, пробить голкиперов «Коламбус» и «Даллас» смогли лишь по разу. Ветеран Джо Павелски качественно потрудился на пятачке.

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А у Зака Веренски зашел дальний выстрел.

Радулов за основное время и овертайм отметился пятью бросками и одним съеденным на скамейке бананом.

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Но его время настало на серии буллитов. Первые пять попытки оказались неудачными, Александру надоело на это смотреть, он выскочил на лед и при помощи удивительной работы рук красиво разобрался Корписало. Буллит получился настолько эффектным, что десятки американцев поделились им в твиттере.

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«Даллас» побеждает, набирает 24 очка и прямо сейчас отстает от зоны плей-офф на 9 пунктов. Имея при этом 5 матчей в запасе. С Радуловым в составе цель догнать «Чикаго» уже не выглядит такой уж недостижимой.

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