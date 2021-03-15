В Америке крутят шикарный буллит русского хоккеиста. Радулов съел банан на скамейке и выдал небольшой шедевр: видео
Красивый камбэк лидера «Далласа» после травмы.
Красивый камбэк лидера «Далласа» после травмы.
«Черная полоса. Пока мы не можем ничего сделать, ничего не получается. Не люблю находить причины и отговорки, но у нас правда много травм. Пока просто не идет. Когда вернется Радулов? Надеемся, что скоро. Но точные даты не могу сказать. Отпуск был скомканный, много игр, плюс с пандемией много новшеств, во всем сумбур. Знаю только, на каком месте мы идем и что нам надо делать дальше».
Эти слова Антон Худобин произнес в начале марта и с ним было трудно не согласится. После феноменального
Худобин успел вляпаться в
Интересно, что перед своим затянувшимся больничным Радулов выдал крутой матч против «Коламбуса» с тремя результативными ассистами, и его камбэк также состоялся во встрече с «Блю Джекетс». В итоге именно россиянин стал одним из главных героев вечера на льду «Нэшнуайд-арена». Нет, Александр не феерил с первой до последней секунды — после затянувшейся паузы ожидать такого было бы глупо. Но победу гостям принес именно он.
Вообще первыми звездами этого матча стоит признать вратарей. Йоонас Корписало и Джейк Оттингер отразили на двоих 63 броска в створ и сделали для успеха своих команд гораздо больше всех полевых игроков вместе взятых. В итоге, пробить голкиперов «Коламбус» и «Даллас» смогли лишь по разу. Ветеран Джо Павелски качественно потрудился на пятачке.
А у Зака Веренски зашел дальний выстрел.
Радулов за основное время и овертайм отметился пятью бросками и одним съеденным на скамейке бананом.
Но его время настало на серии буллитов. Первые пять попытки оказались неудачными, Александру надоело на это смотреть, он выскочил на лед и при помощи удивительной работы рук красиво разобрался Корписало. Буллит получился настолько эффектным, что десятки американцев поделились им в твиттере.
«Даллас» побеждает, набирает 24 очка и прямо сейчас отстает от зоны
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