Матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз» перенесён на неопределённый срок

Причиной переноса встречи стали погодные условия в Денвере, которые не позволили хоккеистам «Кингз» вылететь в Лос-Анджелес после вчерашней игры с «Колорадо». Дата проведения перенесённого матча будет объявлена позднее.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.



В нынешнем сезоне «Лос-Анджелес Кингз» провёл 27 матчей и набрал 28 очков. Команда занимает 5-е место в Западном дивизионе. «Сент-Луис» занимает четвёртое место в дивизионе, имея в своём активе после 28 встреч 33 очка.