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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тампа» проиграла «Нэшвиллу», Сергачёв, Тренин и Волков — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз».

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Стивен Стэмкос. Российский форвард Александр Волков очков в этой встрече не набрал. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
1:4
0:0, 0:3, 1:1
Нэшвилл Предаторз
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