Овечкин сравнялся с Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0.
Одну из шайб в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Для Овечкина эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с Филом Эспозито. На счету россиянина теперь 717 точных бросков, как и у занимающего шестое место легендарного канадца.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).