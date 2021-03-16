Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
10
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
06
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
63
Хоккей. НХЛ
15.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
14
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
06:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин сравнялся с Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Наверх
Источник: AFP 2020

Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0.

Одну из шайб в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с Филом Эспозито. На счету россиянина теперь 717 точных бросков, как и у занимающего шестое место легендарного канадца.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Новые лица в сборной России — кто они?
Радулов пропал. Почему топовый форвард 5 лет не играет за Россию
СМИ: допинг в организм футболистов мог попасть через капельницу
Черчесов: Обсудим с Соболевым его падения
Овечкин сам отложил переговоры по контракту с «Вашингтоном»
Роналду ударил вратаря ногой в челюсть. Почему его не удалили?
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь