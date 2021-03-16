Овечкин сравнялся с Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Для Овечкина эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с Филом Эспозито. На счету россиянина теперь 717 точных бросков, как и у занимающего шестое место легендарного канадца.