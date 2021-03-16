26 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Чикаго», «Оттава» проиграла в овертайме «Ванкуверу»

В составе победителей по шайбе забросили Оуэн Типпетт, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков, Картер Вераге и Александер Веннберг. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

У «Чикаго» отличились Патрик Кейн, Филипп Курашев и Брэндон Хагель. Защитник Никита Задоров очков не набрал.

В другом матче «Оттава Сенаторз» уступил в овертайме «Ванкувер Кэнакс» — 2:3. Автором победной шайбы стал Джей Ти Миллер. Российские игроки «Сенаторз» Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов очков не набрали, Артем Анисимов участие в матче не принимал.