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10:40 (мск), источник: Sport24

26 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Чикаго», «Оттава» проиграла в овертайме «Ванкуверу»

В ночь на 16 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхокс». Встреча завершилась победой «Пантерз» со счетом 6:3.

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В составе победителей по шайбе забросили Оуэн Типпетт, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков, Картер Вераге и Александер Веннберг. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

У «Чикаго» отличились Патрик Кейн, Филипп Курашев и Брэндон Хагель. Защитник Никита Задоров очков не набрал.

В другом матче «Оттава Сенаторз» уступил в овертайме «Ванкувер Кэнакс» — 2:3. Автором победной шайбы стал Джей Ти Миллер. Российские игроки «Сенаторз» Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов очков не набрали, Артем Анисимов участие в матче не принимал.

Еще в одной игре «Виннипег Джетс» уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:4. Защитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отличился.

Флорида Пантерз
6:3
1:1, 2:2, 3:0
Чикаго Блэкхокс
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