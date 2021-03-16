Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
06
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
63
Хоккей. НХЛ
15.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
14
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
10:29 (мск), источник: Sport24

Панарин выдал суперматч — у русской звезды 3 очка за 7 минут! Но он же помог «Рейнджерс» проиграть в овертайме

А еще пообещал рассказать всю правду о скандале. После сезона.

Наверх
Источник: Reuters

Возвращение Артемия Панарина в состав «Рейнджерс» после скандала и пропуска девяти матчей из-за этого прошло триумфально. Его команда разгромила мощный «Бостон» со счетом 4:0, а российский хоккеист отметился изумительной результативной передачей. В следующий встрече Хлебушек продолжил «жечь», но не смог принести «синерубашечникам» два очка — «Филадельфия» вырвала победу в овертайме 5:4.

Перед самым стартом матча стало известно, что «Нью-Йорку» не помогут три игрока основы. Бучневич, Фокс и ди Джузеппе попали в протокол по коронавирусу и были отстранены от команды. Самая ощутимая потеря для команды Панарина — это Бучневич, который набрал какую-то невероятную для себя форму и играл в последнее время очень результативно. У Павла в 26 матчах сезона 22 (8+14) очков. Однако и без него в атаке у Куина в этот вечер все было хорошо.

Правда, первый период вышел для хозяев льда неудачным — «Флайерз» дважды поразили ворота Кинкейда (Георгиев остался в запасе, а Шестеркин так еще и не восстановился после травмы).

Четвертую шайбу в сезоне забил Иван Проворов.

После перерыва за дело взялся Панарин. 10-й номер за семь минут второго периода набрал три очка. Началось все на девятой минуте с гола. Классный бросок из левого круга вбрасывания, и у Харта не было шанса. Интересно, что ассистировал россиянину Тармо Реунанен — дебютант лиги, которого только сегодня в срочном порядке вызвали из АХЛ.

Через две с половиной минуты Панарин выдал пас-конфетку на Бэквелла, и «Рейнджерс» сравняли счет. Затем была вторая передача на Готье — хозяева после сложного начала сумели завладеть инициативой и вырваться вперед. В третьем периоде борьба продолжилась: соперники обменялись заброшенными шайбами. За три минуты до конца Хэйз забил и был близок к тому, чтобы принести победу «Филадельфии» в основное время. Однако после тренерского запроса судьи зафиксировали офсайд. Но в итоге гости все равно не ушли без еще одного гола. На четвертой минуте овертайма Панарин потерял шайбу после пас от своего голкипера, ее подхватил Ворачек и поразил ворота «Рейнджерс». Так, Артемий стал главным героем и главным антигероем этой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на ключевую ошибку Хлебушек был признан второй звездой матча, а после встречи пообщался по зуму с журналистами. Это был его первый выход к прессе после скандала из-за слов Андрея Назарова. Естественно корреспонденты из Северной Америки спросили его о случившемся. Ответ, впрочем, был весьма короткий.

«Сейчас не лучшее время, чтобы этим заниматься. Мне нечего скрывать. Я все расскажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре»

— сказал Панарин после поражения в овертайме 4:5.

Кажется, все уже ждут окончания сезона для «Рейнджерс» (тут даже плюс, что пока в плей-офф не попадают) и откровенное интервью Артемия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Рейнджерс
4:5ОТ
0:2, 3:1, 1:1
Филадельфия Флайерз
 «Она мне сразу понравилась. Брат сказал: «Надо брать». Футболист «Спартака» познакомился с женой в магазине
«Первое впечатление о нем: не люблю лысых». Жена футболиста сборной России — о первом свидании
Месси повторил великий рекорд Хави и забил два красивых гола
Овечкин творит историю! Догнал канадца, которого ненавидел СССР
«Челси» устоит против «Атлетико»: Топ-5 ставок на еврокубки
НХЛ не может остановить русского гиганта! Малкин уделал Овечкина
СМИ: Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь