Панарин выдал суперматч — у русской звезды 3 очка за 7 минут! Но он же помог «Рейнджерс» проиграть в овертайме
А еще пообещал рассказать всю правду о скандале. После сезона.
А еще пообещал рассказать всю правду о скандале. После сезона.
Возвращение Артемия Панарина в состав «Рейнджерс» после скандала и пропуска девяти матчей
Перед самым стартом матча стало известно, что «Нью-Йорку» не помогут три игрока основы. Бучневич, Фокс и ди Джузеппе попали в протокол по коронавирусу и были отстранены от команды. Самая ощутимая потеря для команды Панарина — это Бучневич, который набрал
Правда, первый период вышел для хозяев льда неудачным — «Флайерз» дважды поразили ворота Кинкейда (Георгиев остался в запасе, а Шестеркин так еще и не восстановился после травмы).
После перерыва за дело взялся Панарин. 10-й номер за семь минут второго периода набрал три очка. Началось все на девятой минуте с гола. Классный бросок из левого круга вбрасывания, и у Харта не было шанса. Интересно, что ассистировал россиянину Тармо Реунанен — дебютант лиги, которого только сегодня в срочном порядке вызвали из АХЛ.
Через две с половиной минуты Панарин выдал
Несмотря на ключевую ошибку Хлебушек был признан второй звездой матча, а после встречи пообщался по зуму с журналистами. Это был его первый выход к прессе после скандала
«Сейчас не лучшее время, чтобы этим заниматься. Мне нечего скрывать. Я все расскажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре»
— сказал Панарин после поражения в овертайме 4:5.
Кажется, все уже ждут окончания сезона для «Рейнджерс» (тут даже плюс, что пока в