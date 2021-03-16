Панарин выдал суперматч — у русской звезды 3 очка за 7 минут! Но он же помог «Рейнджерс» проиграть в овертайме

Возвращение Артемия Панарина в состав «Рейнджерс» после скандала и пропуска девяти матчей из-за этого прошло триумфально. Его команда разгромила мощный «Бостон» со счетом 4:0, а российский хоккеист отметился изумительной результативной передачей. В следующий встрече Хлебушек продолжил «жечь», но не смог принести «синерубашечникам» два очка — «Филадельфия» вырвала победу в овертайме 5:4.

Перед самым стартом матча стало известно, что «Нью-Йорку» не помогут три игрока основы. Бучневич, Фокс и ди Джузеппе попали в протокол по коронавирусу и были отстранены от команды. Самая ощутимая потеря для команды Панарина — это Бучневич, который набрал какую-то невероятную для себя форму и играл в последнее время очень результативно. У Павла в 26 матчах сезона 22 (8+14) очков. Однако и без него в атаке у Куина в этот вечер все было хорошо.

Правда, первый период вышел для хозяев льда неудачным — «Флайерз» дважды поразили ворота Кинкейда (Георгиев остался в запасе, а Шестеркин так еще и не восстановился после травмы).

Четвертую шайбу в сезоне забил Иван Проворов.

После перерыва за дело взялся Панарин. 10-й номер за семь минут второго периода набрал три очка. Началось все на девятой минуте с гола. Классный бросок из левого круга вбрасывания, и у Харта не было шанса. Интересно, что ассистировал россиянину Тармо Реунанен — дебютант лиги, которого только сегодня в срочном порядке вызвали из АХЛ.

Через две с половиной минуты Панарин выдал пас-конфетку на Бэквелла, и «Рейнджерс» сравняли счет. Затем была вторая передача на Готье — хозяева после сложного начала сумели завладеть инициативой и вырваться вперед. В третьем периоде борьба продолжилась: соперники обменялись заброшенными шайбами. За три минуты до конца Хэйз забил и был близок к тому, чтобы принести победу «Филадельфии» в основное время. Однако после тренерского запроса судьи зафиксировали офсайд. Но в итоге гости все равно не ушли без еще одного гола. На четвертой минуте овертайма Панарин потерял шайбу после пас от своего голкипера, ее подхватил Ворачек и поразил ворота «Рейнджерс». Так, Артемий стал главным героем и главным антигероем этой встречи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZLRHW8oYzZE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на ключевую ошибку Хлебушек был признан второй звездой матча, а после встречи пообщался по зуму с журналистами. Это был его первый выход к прессе после скандала из-за слов Андрея Назарова. Естественно корреспонденты из Северной Америки спросили его о случившемся. Ответ, впрочем, был весьма короткий.

«Сейчас не лучшее время, чтобы этим заниматься. Мне нечего скрывать. Я все расскажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре»

— сказал Панарин после поражения в овертайме 4:5.

Кажется, все уже ждут окончания сезона для «Рейнджерс» (тут даже плюс, что пока в плей-офф не попадают) и откровенное интервью Артемия.