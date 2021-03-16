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10:38 (мск), источник: Sport24

В Америке не могут остановить русского гиганта! Малкин уделал Овечкина, быстрее набрав 1100 очков в регулярках НХЛ

Его результативная серия растянулась уже на 8 матчей.

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Источник: AP 2020

Перед матчем с «Бостон Брюинз» лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин имел в активе результативную серию из 7 матчей, в которых он набрал 10 (3+7) очков. Один из лучших центрфорвардов лиги преодолел черную полосу, которая преследовала его в начале сезона и сумел выйти на свой уровень.

«Брюинз», в свою очередь, в последнее время не впечатляют ни по игре, ни по результату: встреча с командой Кэссиди выглядела идеальным моментом для того, чтобы перемахнуть рубеж в 1100 очков в регулярках НХЛ (перед матчем у Джино было 1098 результативных баллов). Так оно и получилось.

«Пингвинз» пропустили первыми, но это нисколько не смутило парней Майка Салливана. В дальнейшем шайбы влетали исключительно в ворота их соперника. И первый ответ от Малкина и компании случился уже в первом периоде: Евгений отпасовал на Капанена, тот наградил шайбой Родригеса, после броска которого шайба зашла в ворота.

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Намерения своего партнера подкрепил Сидни Кросби и вывел команду вперед, а на экваторе встречи Малкин набрал заветное 1100-е очко в регулярках НХЛ точным броском в большинстве!

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Для этого нашему соотечественнику понадобилось всего 935 матчей, и по этому показателю он занял второе место среди всех действующих хоккеистов, обойдя Овечкина (978 встреч) и расположившись за Кросби (850 игр).

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В знаковый для российского форварда день «пингвины» не могли упустить победу, шансов на камбэк у гостей просто не было. С каждым матчем Евгений становится все ближе к графику «очко за игру» и полной реабилитации за провальный старт чемпионата.

«Он просто доминирует. Вот что бросается в глаза больше всего. Когда шайба у него, ее трудно отнять. Он очень хорошо видит лед и отлично бросает. Когда он пребывает в таком состоянии, вы мало что можете сделать, чтобы остановить его», — прокомментировал успехи партнера Кросби.

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Питтсбург Пингвинз
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0:0, 0:0, 0:0
Бостон Брюинз
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