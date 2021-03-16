В Америке не могут остановить русского гиганта! Малкин уделал Овечкина, быстрее набрав 1100 очков в регулярках НХЛ
Его результативная серия растянулась уже на 8 матчей.
Его результативная серия растянулась уже на 8 матчей.
Перед матчем с «Бостон Брюинз» лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин имел в активе результативную серию из 7 матчей, в которых он набрал 10 (3+7) очков. Один из лучших центрфорвардов лиги преодолел черную полосу, которая преследовала его в начале сезона и сумел выйти на свой уровень.
«Брюинз», в свою очередь, в последнее время не впечатляют ни по игре, ни по результату: встреча с командой Кэссиди выглядела идеальным моментом для того, чтобы перемахнуть рубеж в 1100 очков в регулярках НХЛ (перед матчем у Джино было 1098 результативных баллов). Так оно и получилось.
«Пингвинз» пропустили первыми, но это нисколько не смутило парней Майка Салливана. В дальнейшем шайбы влетали исключительно в ворота их соперника. И первый ответ от Малкина и компании случился уже в первом периоде: Евгений отпасовал на Капанена, тот наградил шайбой Родригеса, после броска которого шайба зашла в ворота.
Намерения своего партнера подкрепил Сидни Кросби и вывел команду вперед, а на экваторе встречи Малкин набрал заветное 1100-е очко в регулярках НХЛ точным броском в большинстве!
Для этого нашему соотечественнику понадобилось всего 935 матчей, и по этому показателю он занял второе место среди всех действующих хоккеистов, обойдя Овечкина (978 встреч) и расположившись за Кросби (850 игр).
В знаковый для российского форварда день «пингвины» не могли упустить победу, шансов на камбэк у гостей просто не было. С каждым матчем Евгений становится все ближе к графику «очко за игру» и полной реабилитации за провальный старт чемпионата.
«Он просто доминирует. Вот что бросается в глаза больше всего. Когда шайба у него, ее трудно отнять. Он очень хорошо видит лед и отлично бросает. Когда он пребывает в таком состоянии, вы мало что можете сделать, чтобы остановить его», — прокомментировал успехи партнера Кросби.