«Трактор» подтвердил отъезд Кравцова в «Рейнджерс»

21-летний российский хоккеист отправился в Северную Америку. Права на него в КХЛ остаются за «Трактором».

В сезоне-2020/21 Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) очка, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф форвард принял участие в 5 матчах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона Кравцов первый раз в карьере был вызван в сборную России.