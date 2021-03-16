«Трактор» подтвердил отъезд Кравцова в «Рейнджерс»
Нападающий Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора» и продолжит карьеру в системе «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает официальный сайт челябинского клуба.
Нападающий Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора» и продолжит карьеру в системе «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает официальный сайт челябинского клуба.
21-летний российский хоккеист отправился в Северную Америку. Права на него в КХЛ остаются за «Трактором».
В сезоне-2020/21 Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) очка, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. В
Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2018. За океаном он выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» —