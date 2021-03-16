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12:52 (мск), источник: Sport24

«Трактор» подтвердил отъезд Кравцова в «Рейнджерс»

Нападающий Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора» и продолжит карьеру в системе «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает официальный сайт челябинского клуба.

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Источник: Sport24

21-летний российский хоккеист отправился в Северную Америку. Права на него в КХЛ остаются за «Трактором».

В сезоне-2020/21 Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) очка, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф форвард принял участие в 5 матчах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона Кравцов первый раз в карьере был вызван в сборную России.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2018. За океаном он выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» — фарм-клуб «Рейнджерс» из АХЛ.

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