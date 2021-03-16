«Коламбус» выставил олимпийского чемпиона Григоренко на драфт отказов

Также на драфт отказов выставлены форвард «Монреаля» Пол Байрон, вратарь «Виннипега» Антон Форсберг и нападающий «Торонто» Джимми Веси.

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Григоренко представляет «Коламбус» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (2 шайбы + 5 результативных передач) очков.

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