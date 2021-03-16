«Коламбус» выставил олимпийского чемпиона Григоренко на драфт отказов

Также на драфт отказов выставлены форвард «Монреаля» Пол Байрон, вратарь «Виннипега» Антон Форсберг и нападающий «Торонто» Джимми Веси.
Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.
Григоренко представляет «Коламбус» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (2 шайбы + 5 результативных передач) очков.
Форвард также выступал в НХЛ за «Баффало» и «Колорадо». В Континентальной хоккейной лиге представлял московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. С национальной командой Григоренко выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2018 года и стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.