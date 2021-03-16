Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
17.03
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.03
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
19:38 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» выставил олимпийского чемпиона Григоренко на драфт отказов

ТАСС, 16 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» выставил на драфт отказов российского нападающего Михаила Григоренко. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман на своей странице в Twitter.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Также на драфт отказов выставлены форвард «Монреаля» Пол Байрон, вратарь «Виннипега» Антон Форсберг и нападающий «Торонто» Джимми Веси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Григоренко представляет «Коламбус» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (2 шайбы + 5 результативных передач) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард также выступал в НХЛ за «Баффало» и «Колорадо». В Континентальной хоккейной лиге представлял московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. С национальной командой Григоренко выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2018 года и стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Большая трагедия в российском хоккее. Шайба унесла жизнь игрока
Отзаявленный бразилец тренируется с основой «Спартака»
Олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры
«Челси» устоит против «Атлетико»: Топ-5 ставок на еврокубки
Гимн ИИХФ вместо «Катюши»: с чем Россия поедет на хоккейный ЧМ
Российскую лыжницу задержали с героином
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь