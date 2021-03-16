Даниил Мироманов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Вегас»

В минувшем сезоне Мироманов провел 58 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Сочи» и набрал 29 очков (10 шайб + 19 передач). По итогам сезона клуб занял 10-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.