Даниил Мироманов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Вегас»
ТАСС, 16 марта. Российский защитник Даниил Мироманов подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
ТАСС, 16 марта. Российский защитник Даниил Мироманов подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на сезон-2021/22.
В минувшем сезоне Мироманов провел 58 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Сочи» и набрал 29 очков (10 шайб + 19 передач). По итогам сезона клуб занял 10-е место в Западной конференции и не смог выйти в
Ранее Мироманов представлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева» из