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21:50 (мск), источник: ТАСС

Даниил Мироманов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Вегас»

ТАСС, 16 марта. Российский защитник Даниил Мироманов подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на сезон-2021/22.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне Мироманов провел 58 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Сочи» и набрал 29 очков (10 шайб + 19 передач). По итогам сезона клуб занял 10-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Ранее Мироманов представлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).

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