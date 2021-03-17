Фил Эспозито назвал Овечкина фантастическим хоккеистом

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

17 марта Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Эспозито, на счету которого 717 голов.

«Поздравляю, ты фантастический хоккеист, — сказал Эспозито. — Я не знаю, как тебе удается забивать все свои голы, ведь соперники так часто пытаются блокировать твои броски. Удачи тебе, продолжай в том же духе».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ef3d5116bea10bdc7c6" data-vnd="4ef3d5116bea10bdc7c6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ef3d5116bea10bdc7c6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Эспозито 79 лет, он завершил карьеру в 1981 году. В НХЛ канадец выступал за «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (1969/70, 1971/72), шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, пять раз — лучшим бомбардиром, дважды — обладателем приза «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). 12 марта 2020 года Эспозито был награжден орденом Дружбы «за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады».