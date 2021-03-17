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10:55 (мск), источник: ТАСС

Фил Эспозито назвал Овечкина фантастическим хоккеистом

ТАСС, 17 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин является фантастическим игроком. Об этом заявил двукратный обладатель Кубка Стэнли канадец Фил Эспозито, комментарий которого приводит пресс-служба «Вашингтона».

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17 марта Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Эспозито, на счету которого 717 голов.

«Поздравляю, ты фантастический хоккеист, — сказал Эспозито. — Я не знаю, как тебе удается забивать все свои голы, ведь соперники так часто пытаются блокировать твои броски. Удачи тебе, продолжай в том же духе».

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Эспозито 79 лет, он завершил карьеру в 1981 году. В НХЛ канадец выступал за «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (1969/70, 1971/72), шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, пять раз — лучшим бомбардиром, дважды — обладателем приза «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). 12 марта 2020 года Эспозито был награжден орденом Дружбы «за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады».

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского «Динамо». Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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