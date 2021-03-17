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11:23 (мск), источник: ТАСС

Овечкин заявил, что счастлив занять шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

ТАСС, 17 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что счастлив достижению отметки в 718 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Комментарий Овечкина приводит журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл.

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Источник: Reuters

17 марта Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов. Также россиянин набрал 1301 очко (718 голов + 583 передачи) в НХЛ, став вторым действующим игроком, достигшим показателя в 1300 очков. Первым является нападающий «Торонто» Джо Торнтон (1521; 423+1098), лидером за всю историю НХЛ — Уэйн Гретцки (2857; 894+1963), который также занимает первое место в списке лучших снайперов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это история, очень хорошие цифры. Я счастлив, — сказал Овечкин. — Но нужно просто двигаться дальше».

«Вашингтон» набрал 42 очка в 29 матчах и занимает первое место в таблице Восточного дивизиона.

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