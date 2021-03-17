Овечкин дождался жену из России и продолжил крушить рекорды! У русской звезды 1300 очков за карьеру и 718 голов

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Теперь официально: слухи о том, что Овечкин постарел и «Овечкин уже не тот», можно считать несостоятельными. В начале этого сезона Ови пережил многое — его самого отстраняли от матчей на две недели за нарушение ковид-протокола, после того, как капитан «Вашингтона» вернулся и выдал суперматч против «Филадельфии» с 7 результативными баллами, у его команды случился мини-перерыв из-за коронавирусных проблем у команд, с которыми «Кэпиталз» предстояло играть.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ef3d5116bea10bdc7c6" data-vnd="4ef3d5116bea10bdc7c6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ef3d5116bea10bdc7c6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, возможности по-настоящему вкатиться в сезон у Александра Великого долгое времени не было. Но как только она появилась, россиянин набрал сумасшедшую форму и в середине марта начал крушить соперников и рекорды. На момент начала вторничного матча с «Айлендерс» Овечкин забивал в трех встречах подряд и добрался до отметки в 717 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, догнав Фила Эспозито. Приятное событие случилось и в личной жизни Александра — из столицы России в столицу США наконец-то прилетели его жена и дети.

В общем, Ови выходил на матч против команды своего бывшего тренера Барри Тротца на кураже и в отличном настроении, что помогло ему стать главным героем вечера на льду «Кэпитал уан-арены». Вхолостую проведя первый период, во втором легендарный 8-й номер начал снова творить историю.

Для начала он отправил к воротам Семена Варламова другого русского форварда Евгения Кузнецова, тот выдал чудесную паузу, а американец Ти Джей Оши завез шайбу в пустую рамку, отправив Овечкина в число 35 хоккеистов, которые за время существования НХЛ добирались до отметки в 1300 очков. Супердостижение!

Официальный сайт НХЛ

Не прошло и пяти минут, а Ови уже сам принимал поздравления с заброшенной шайбой. Большинство хозяев, передача Джастина Шульца в правый круг вбрасывания, бросок. Все! Теперь шестое место в списке лучших снайперов всех времен единолично принадлежит русскому снайперу — Фил Эспозито вынужден откатиться на седьмую позицию. 718 голов — вы вообще верите в эту цифру?

Официальный сайт НХЛ

Партнеры Овечкина по «Вашингтону» просто не могли испортить своему лидеру такой знаковый вечер и спокойно довели дело до победы. В третьем периоде «Айлендерс», оказавшись в очередно меньшинстве, усиленно стерегли самого опасного игрока в составе соперника и в итоге проспали чудесную передачу от Якуба Врана и гол Никласа Бэкстрема. Сами же гости смогли ответить на все это лишь одним голом.

Официальный сайт НХЛ

3:1 — «Вашингтон» побеждает в шестой раз подряд и в десятый за последние одиннадцать матчей, скидывая «островитян» с первой строчки в дивизионе. Команда Лавиолетта неудержима, как и ее русский капитан!