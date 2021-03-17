Овечкин дождался жену из России и продолжил крушить рекорды! У русской звезды 1300 очков за карьеру и 718 голов
Он забил в четвертом матче подряд.
Он забил в четвертом матче подряд.
Теперь официально: слухи о том, что Овечкин постарел и «Овечкин уже не тот», можно считать несостоятельными. В начале этого сезона Ови пережил многое — его самого отстраняли от матчей на две недели за нарушение
В общем, возможности
В общем, Ови выходил на матч против команды своего бывшего тренера Барри Тротца на кураже и в отличном настроении, что помогло ему стать главным героем вечера на льду «Кэпитал уан-арены». Вхолостую проведя первый период, во втором легендарный 8-й номер начал снова творить историю.
Для начала он отправил к воротам Семена Варламова другого русского форварда Евгения Кузнецова, тот выдал чудесную паузу, а американец Ти Джей Оши завез шайбу в пустую рамку, отправив Овечкина в число 35 хоккеистов, которые за время существования НХЛ добирались до отметки в 1300 очков. Супердостижение!
Не прошло и пяти минут, а Ови уже сам принимал поздравления с заброшенной шайбой. Большинство хозяев, передача Джастина Шульца в правый круг вбрасывания, бросок. Все! Теперь шестое место в списке лучших снайперов всех времен единолично принадлежит русскому снайперу — Фил Эспозито вынужден откатиться на седьмую позицию. 718 голов — вы вообще верите в эту цифру?
Партнеры Овечкина по «Вашингтону» просто не могли испортить своему лидеру такой знаковый вечер и спокойно довели дело до победы. В третьем периоде «Айлендерс», оказавшись в очередно меньшинстве, усиленно стерегли самого опасного игрока в составе соперника и в итоге проспали чудесную передачу от Якуба Врана и гол Никласа Бэкстрема. Сами же гости смогли ответить на все это лишь одним голом.
3:1 — «Вашингтон» побеждает в шестой раз подряд и в десятый за последние одиннадцать матчей, скидывая «островитян» с первой строчки в дивизионе. Команда Лавиолетта неудержима, как и ее русский капитан!
Артём Гаев