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11:30 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Даллас» в матче НХЛ. Радулов забросил первую шайбу после возвращения

ТАСС, 17 марта. «Тампа» по буллитам обыграла «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе «Далласа» отличились Миро Хейсканен (30-я минута), Джейми Бенн (58), Александр Радулов (59), который также не реализовал буллит в послематчевой серии. У «Тампы» шайбы забросили Брендэн Пойнт (4), Мэттью Джозеф (35), Стивен Стэмкос (52). Победный буллит на счету Пойнта.

Радулов забросил первую шайбу после возвращения, россиянин провел второй матч с 4 февраля, он не играл из-за травмы нижней части тела. В нынешнем сезоне 34-летний форвард набрал 12 (четыре гола + восемь передач) очков в 10 встречах.

Официальный сайт НХЛ

Одноклубник Радулова Денис Гурьянов, а также защитник «Тампы» Михаил Сергачев не сумели отличиться. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.

«Тампа» набрала 42 очка в 28 матчах, команда находится на первом месте в таблице Центрального дивизиона. «Даллас» занимает шестую позицию, набрав 25 очков за 25 игр. Следующий матч «Тампа» проведет 19 марта дома против «Чикаго», «Даллас» в тот же день сыграет на выезде с «Детройтом».

В другом матче игрового дня «Колорадо» дома оказался сильнее «Анахайма» (8:4), одну голевую передачу отдал нападающий хозяев Валерий Ничушкин.

Официальный сайт НХЛ
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