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10:30 (мск), источник: Sport24

Капризов радует хоккейную Америку шикарными передачами и изящными финтами. Он помог «Миннесоте» забить 4000-й гол

«Колдер Трофи» почти в кармане.

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Источник: AP 2020

Накануне третьей подряд встречи между «Миннесотой» и «Аризоной» стали известны результаты предварительного голосования для определения кандидатов на получение «Колдер Трофи» по итогам половины сезона, которое проводил официальный сайт НХЛ. Нетрудно догадаться, на кого именно пал выбор большинства респондентов: с большим отрывом победителем стал лидер «Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 84 балла. Ближайшим преследователем нашего соотечественника стал молодой талант из «Оттавы» Тим Штюцле, которому удалость собрать 37 баллов. Учитывая последние события, этот исход был предсказуем и ожидаем.

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Для команды Капризова встреча против «койтов» глубокой ночью со вторника на среду по московскому времени стала пятой по счету в этом сезоне, и в 3 из 4 прошедших матчей русский форвард «дикарей» исправно огорчал парней Токкета: на счету Кирилла в этих противостояниях 6 (3+3) результативных баллов. В очередной встрече он продолжил следовать этой тенденции и сумел продлить свою результативную серию до четырех матчей. Игра началась для команды Капризова удачно: уже на второй минуте встречи Райан Хартман открыл счет, забросив четвертую шайбу в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать около 40 минут, но это ожидание скрасил Кирилл Капризов, который регулярно демонстрировал свое мастерство и выдавал шикарные трюки. Например, наш соотечественник изящно обыграл защитника и из-за спины выдал пас на Раска, выведя его на убойную позицию.

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Капризов наградил пасом Цуккарелло, имевшего стопроцентный момент для взятия ворот.

Но даже изобретательная игра главной звезды «Уайлд» не помогла скрыть катастрофические проблемы команды Дина Эвасона в большинстве. На протяжении всей регулярки «дикари» являются худшим клубом лиги по этому показателю, но в этой встрече они сумели превзойти самих себя. Хозяева имели три попытки для реализации лишнего, но в первых двух случаях не сумели даже закрепиться в зоне и нанести хотя бы один бросок, а во время последней попытки и вовсе пропустили выход «1 в 0» на свои ворота.

Страшно даже представить, сколько очков к этому моменту мог набрать Капризов, если бы «Миннесота» хотя бы изредка реализовывала большинство. Но герой Олимпиады в Пхенчхане регулярно вписывает свое имя в протокол матча, даже несмотря на катастрофичную реализацию лишнего. Так произошло и в этот раз: Кирилл начал атаку и отпасовал на Суси, тот наградил шайбой Цуккарелло, который точным броском забросил 4000-ю шайбу своего клуба в регулярных чемпионатах.

Официальный сайт НХЛ

Точный выстрел Сперджена окончательно снял все вопросы относительно победителя матча и установил окончательный счет — 3:0.

Официальный сайт НХЛ

Капризов продолжает терроризировать лучшую лигу мира и заставляет восхищаться не только своими бомбардирскими талантами, но и теми легкостью и изящностью, которые наш соотечественник демонстрирует практически в каждом игровом моменте.

Максим Самарцев

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Миннесота Уайлд
3:0
1:0, 0:0, 2:0
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