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10:00 (мск), источник: Sport24

Малкина отправил к врачам двухметровый американец. После 8 матчей с очками русская звезда снова слегла с травмой

Он успел почтить память Тимура Файзутдинова.

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Источник: Reuters

Смерть Тимура Файзутдинова шокировала не только тех, кто живет в Питере и следит за МХЛ. Трагедия, случившаяся на ледовой площадке, шокировала весь хоккейный мир. Пока капитан молодежной команды питерского «Динамо» лежал в реанимации и боролся за жизнь, свою поддержку ему выражали многие известные хоккеисты.

Увы, вчера Тимура не стало. Его память в очередном матче регулярного чемпионата решил почтить Евгений Малкин. Лидер «Питтсбурга» вышел на игру с «Бостоном» в шлеме, на задней стороне которого был не только привычный 71-й номер, но и 77-й, под которым играл Файзутдинов.

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Было бы красиво, забей Малкин «Бостону» и посвяти он этот гол погибшему 19-летнему хоккеисту. Но все, чем успел отметиться Евгений — это удалением. Россиянин уже на второй минуте сфолил на Джарреде Тинорди, а в середине первого периода получил от него же сокрушительный силовой прием.

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Двухметровый американский защитник попал Малкину в ногу, тем самым повалив его на лед. Джино поднялся сам и еле-еле доковылял на скамейки. А уже оттуда нападающий «Питтсбурга» ушел в раздевалку. После матча Майк Салливан признался, что пока сам не знает, насколько серьезна травма Евгения. Все должно показать обследование.

За Малкина впоследствии отомстят. После перерыва Брэндон Танев жестко бросит на борт не кого-нибудь, а того самого Тинорди. Такая грубость не пройдет мимо внимания арбитров, и они выгонят заступника до конца матча. А перед этим вспыхнула небольшая потасовка. Примечательно, что Танев стал автором первой и, как выяснится, единственной шайбы «Питтсбурга» в этом матче.

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Без Малкина «Питтсбург» прервал свою победную серию. Но куда обиднее, если травма окажется серьезной, и она прервет вертикальный взлет российского центрфорварда. Евгений набрал поистине сумасшедшую форму. До столкновения с Тинорди он набирал очки в восьми играх подряд! Иногда — по два за матч. «Питтсбург» на этой дистанции одержал семь побед.

Официальный сайт НХЛ

В предыдущем матче с «Бостоном» Малкин набрал 1100-е очко в карьере. Им снова восхищаются, а про провальный старт регулярного чемпионата уже никто не вспоминает. Будет чертовски несправедливо, если с вершины Олимпа российской звезде снова придется переместиться в лазарет. Впрочем, из таких «американских горок» состоит вся карьера Малкина в НХЛ.

Дмитрий Ерыкалов

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