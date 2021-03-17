Малкина отправил к врачам двухметровый американец. После 8 матчей с очками русская звезда снова слегла с травмой
Он успел почтить память Тимура Файзутдинова.
Он успел почтить память Тимура Файзутдинова.
Смерть Тимура Файзутдинова шокировала не только тех, кто живет в Питере и следит за МХЛ. Трагедия, случившаяся на ледовой площадке, шокировала весь хоккейный мир. Пока капитан молодежной команды питерского «Динамо» лежал в реанимации и боролся за жизнь, свою поддержку ему выражали многие известные хоккеисты.
Увы, вчера Тимура не стало. Его память в очередном матче регулярного чемпионата решил почтить Евгений Малкин. Лидер «Питтсбурга» вышел на игру с «Бостоном» в шлеме, на задней стороне которого был не только привычный 71-й номер, но и 77-й, под которым играл Файзутдинов.
Было бы красиво, забей Малкин «Бостону» и посвяти он этот гол погибшему 19-летнему хоккеисту. Но все, чем успел отметиться Евгений — это удалением. Россиянин уже на второй минуте сфолил на Джарреде Тинорди, а в середине первого периода получил от него же сокрушительный силовой прием.
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Без Малкина «Питтсбург» прервал свою победную серию. Но куда обиднее, если травма окажется серьезной, и она прервет вертикальный взлет российского центрфорварда. Евгений набрал поистине сумасшедшую форму. До столкновения с Тинорди он набирал очки в восьми играх подряд! Иногда — по два за матч. «Питтсбург» на этой дистанции одержал семь побед.
В предыдущем матче с «Бостоном» Малкин набрал 1100-е очко в карьере. Им снова восхищаются, а про провальный старт регулярного чемпионата уже никто не вспоминает. Будет чертовски несправедливо, если с вершины Олимпа российской звезде снова придется переместиться в лазарет. Впрочем, из таких «американских горок» состоит вся карьера Малкина в НХЛ.
Дмитрий Ерыкалов