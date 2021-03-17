Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

В среду «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата, Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу. Российский нападающий забил 718-й гол в регулярных чемпионатах и вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов. Также россиянин набрал 1 301 очко (718 голов + 583 передачи) в НХЛ, став вторым действующим игроком, достигшим показателя в 1 300 очков. Первым является нападающий «Торонто» Джо Торнтон (1 521; 423+1098), лидером за всю историю НХЛ — Уэйн Гретцки (2857; 894+1963), который также занимает первое место в списке лучших снайперов.