Разгром года в НХЛ: Панарин и его команда уничтожили «Филадельфию» даже без тренера

Два дня назад матч этих команд стал одним из украшений игрового дня. Девять заброшенных шайб, овертайм, три очка Артемия Панарина, вернувшегося в состав после вынужденного отпуска. Возвращение россиянина однозначно воодушевило клуб из Нью-Йорка. С ним команда Дэвида Куинна уничтожила «Бостон» (4:0), затем устроила триллер с «Флайерз», уступив за пределами основного времени. Запомнит надолго манхэттенская публика и сегодняшний матч.

«Филадельфия» — принципиальный соперник «Рейнджерс». Обе команды идут вне зоны плей-офф, но шансов побороться за место в четверке Восточного дивизиона у них объективно больше, чем у «Нью-Джерси» и «Баффало». Как бы банально ни звучало, но плей-офф для ньюйоркцев начался уже сейчас — цена каждого потерянного очка очень велика.

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Незадолго до начала матча стало известно, что Дэвид Куинн и его помощники попали в ковид-протокол. Руководить командой экстренно вызвали тренера «Хартфорда» из АХЛ Криса Ноблауха, а помогал ему ассистент генерального менеджера Крис Друри. Мог ли новоиспеченный тренерский тандем представить, что их дебют в НХЛ получится настолько удачным и команда оставит от «Филадельфии» мокрое место?

Уже после первого периода «Флайерз» «горели» 0:2. Причем команда Алена Виньо перебросала хозяев, но «Рейнджерс» показали феноменальную реализацию моментов. Разумеется, не без помощи игроков «Филадельфии», которые оставляли своих вратарей на растерзание сопернику. Открыл счет настырный Брендан Лемье, замкнувший на пятаке передачу Адама Фокса. Затем за дело взялся Панарин. Перехвативший шайбу в чужой зоне Райан Строум нашел пасом Артемия, которому оставалось не промахнуться с убойной позиции.

Приятной новостью для «Рейнджерс» стало возвращение из ковид-протокола Павла Бучневича. Пропустивший прошлый матч россиянин сегодня оформил дубль за 120 секунд. Если за второй гол Павлу стоит поблагодарить конек Санхейма, то первый — исключительно мастерство Бучневича. Хлестким кистевым броском нападающий не оставил шансов Брайану Эллиотту. Видимо, эсэмэмщик «Рейнджерс» что-то знал, когда опубликовывал в Twitter гол Павла с подписью «До свидания».

Второй период — боль для болельщиков «Филадельфии». Парни Алена Виньо были не похожи сами на себя. Апатия в большинстве, хаос у своих ворот, поникшие взгляды на скамейке. Эллиотта заменили после пятой шайбы, но и Картер Харт недолго оставался «сухим». Не прошло и минуты с выхода номинального основного вратаря, как отличился Мика Зибанежад. Шведа часто критиковали на старте сезона — его эффективность в атаке была далека от идеала. Тем не менее опытный форвард разыгрался по ходу регулярки и сегодня отметился хет-триком за 10 минут и 20 секунд. Забивал Мика и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Все шайбы как на подбор: выход «один в ноль», прекрасные атаки с ходу. Харту можно только посочувствовать — защитники попросту отказались помогать своему вратарю.

Завершил унижение «Филадельфии» забросивший девятую шайбу Филип Хытил. Далее матч превратился в формальность. Единственная интрига — будет ли шатаут у Александра Георгиева, вернувшегося на последний рубеж. Форварды «Флайерз» не ставили перед россиянином сверхзадач, но спасение после броска Нолана Патрика однозначно достойно хит-парада.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/543Ffdyxctk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на унизительный результат, защитник «Летчиков» Иван Проворов завершил матч с показателем полезности «-1». Но забить Георгиеву его партнерам так и не удалось. Александр оформил второй «сухарь» в сезоне, отразив все 26 бросков. А на статистику вратарей «Филадельфии» без боли не взглянешь: восемь сейвов с 13 бросков у Эллиотта и 12 с 16 — у Харта. На парней с Брод-стрит сегодня было жалко смотреть.