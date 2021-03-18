Разгром года в НХЛ: Панарин и его команда уничтожили «Филадельфию» даже без тренера
У Александра Георгиева — второй «сухарь» в сезоне.
У Александра Георгиева — второй «сухарь» в сезоне.
Два дня назад матч этих команд стал одним из украшений игрового дня. Девять заброшенных шайб, овертайм, три очка Артемия Панарина, вернувшегося в состав после вынужденного отпуска. Возвращение россиянина однозначно воодушевило клуб из
«Филадельфия» — принципиальный соперник «Рейнджерс». Обе команды идут вне зоны
Незадолго до начала матча стало известно, что Дэвид Куинн и его помощники попали в
Уже после первого периода «Флайерз» «горели» 0:2. Причем команда Алена Виньо перебросала хозяев, но «Рейнджерс» показали феноменальную реализацию моментов. Разумеется, не без помощи игроков «Филадельфии», которые оставляли своих вратарей на растерзание сопернику. Открыл счет настырный Брендан Лемье, замкнувший на пятаке передачу Адама Фокса. Затем за дело взялся Панарин. Перехвативший шайбу в чужой зоне Райан Строум нашел пасом Артемия, которому оставалось не промахнуться с убойной позиции.
Приятной новостью для «Рейнджерс» стало возвращение из
Второй период — боль для болельщиков «Филадельфии». Парни Алена Виньо были не похожи сами на себя. Апатия в большинстве, хаос у своих ворот, поникшие взгляды на скамейке. Эллиотта заменили после пятой шайбы, но и Картер Харт недолго оставался «сухим». Не прошло и минуты с выхода номинального основного вратаря, как отличился Мика Зибанежад. Шведа часто критиковали на старте сезона — его эффективность в атаке была далека от идеала. Тем не менее опытный форвард разыгрался по ходу регулярки и сегодня отметился
Завершил унижение «Филадельфии» забросивший девятую шайбу Филип Хытил. Далее матч превратился в формальность. Единственная интрига — будет ли шатаут у Александра Георгиева, вернувшегося на последний рубеж. Форварды «Флайерз» не ставили перед россиянином сверхзадач, но спасение после броска Нолана Патрика однозначно достойно
Несмотря на унизительный результат, защитник «Летчиков» Иван Проворов завершил матч с показателем полезности «-1». Но забить Георгиеву его партнерам так и не удалось. Александр оформил второй «сухарь» в сезоне, отразив все 26 бросков. А на статистику вратарей «Филадельфии» без боли не взглянешь: восемь сейвов с 13 бросков у Эллиотта и 12 с 16 — у Харта. На парней с
Михаил Скрыль