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19:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Хоккеист Провольнев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Аризона»

ТАСС 18 марта. Российский защитник череповецкой «Северстали» Владислав Провольнев продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона». Об этом в Twitter сообщил журналист Крэйг Морган.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно источнику, на который ссылается журналист, клуб уже достиг договоренности об условиях контракта с 25-летним хоккеистом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Провольневым интересуется несколько команд НХЛ и он склоняется к отъезду в Северную Америку.

Провольнев играет за череповецкую команду с 2019 года, перейдя в нее из московского «Спартака». В нынешнем сезоне на его счету 48 матчей, в которых он набрал 20 (10 шайб + 10 результативных передач) очков. Также защитник неоднократно вызывался в олимпийскую сборную России.

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