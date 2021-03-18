СМИ: Хоккеист Провольнев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Аризона»

Согласно источнику, на который ссылается журналист, клуб уже достиг договоренности об условиях контракта с 25-летним хоккеистом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Провольневым интересуется несколько команд НХЛ и он склоняется к отъезду в Северную Америку.