«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Суперзвезда Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин продолжает творить историю НХЛ. Россиянин все выше поднимается в списке лучших снайперов в истории лиги и имеет все шансы возглавить его. До абсолютного рекорда великого Уэйна Гретцки ему остается забросить
Воспитанник московского «Динамо» оказался в НХЛ больше 15 лет назад. В 2004 году права на перспективного форварда, занимавшего первое место в европейском рейтинге драфта, застолбил за собой «Вашингтон Кэпиталс». Добрый десяток клубов НХЛ предлагал «столичным» всевозможные бонусы за отказ от Овечкина, но генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи вцепился в игрока мертвой хваткой и с тех пор вряд ли
13 января 2005-го Овечкин оформил свой первый
Именно в дебютном сезоне в НХЛ Овечкин забросил легендарную шайбу в ворота «Финикс Койотс». Россиянин после эффектного прохода оказался на льду, но уже лежа нанес точный бросок, находясь спиной к воротам. Пересматривать этот гол можно бесконечно, а совсем недавно журнал ESPN признал шайбу лучшей в истории НХЛ.
У талантливых хоккеистов нередко случается «синдром второго сезона», когда после бодрого начала следующий чемпионат выходит как минимум менее ярким, а то и провальным. Ови избежал этой участи и продолжил кошмарить соперников вопреки всяким тенденциям. Россиянин получал огромное количество игрового времени, постоянно выходил в большинстве и совершенствовал свой коронный прием: мощный щелчок в касание из левого круга вбрасывания. Вратари НХЛ быстро привыкли к фирменному трюку россиянина, однако это им не очень помогало.
«Многие ребята забивают за счет точности.
От сезона к сезону Овечкин продолжал утверждаться в роли звезды НХЛ и 16 января 2016 года довел количество голов в лиге до 500, однако его команда долгое время либо оставалась без путевки в
Овечкин устанавливал рекорды НХЛ, переписывал историю «Кэпиталс», регулярно приглашался на Матч звезд, но надеть на палец заветный чемпионский перстень никак не получалось. Разорвать порочный круг россиянину удалось лишь в сезоне-2017/2018, когда столичные
17 марта этого года Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 718-ю шайбу в сезоне и вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На седьмую позицию переместился Фил Эспозито, рубившийся в 1970-х с Харламовым и компанией в знаменитых Суперсериях СССР — Канада.
«Поздравляю, ты фантастический хоккеист. Я не знаю, как тебе удается забивать все свои голы, ведь соперники так часто пытаются блокировать твои броски. Удачи тебе, продолжай в том же духе», — заявил Эспозито после того как Ови подвинул его в рейтинге.
«Шесть лет назад я думал, что у него нет шансов, но он начал показывать другой хоккей и стал более эффективным игроком. Возможно, он работает более усердно. Если Овечкин будет продолжать так трудиться, то думаю, что у него есть все шансы побить рекорд Гретцки», — заявил Яромир Ягр. Чешский форвард с 766 шайбами занимает третье место в рейтинге и вполне может его лишиться.
Второе место в списке с 801 шайбой занимает Горди Хоу, и для достижения этой цели Ови требуется парочка хороших сезонов. С одной стороны, игроку уже 35, с другой — он остается лидером «Вашингтона», очень редко травмируется и обладает сумасшедшей мотивацией.
«Побить рекорд Гретцки почти невозможно. Для этого мне надо до 60 лет играть. Или в каждом сезоне забивать по 50 голов. Ягр вот пытался, но не получилось. Раньше был совсем другой хоккей. И амуниция тоже. Сейчас забивать сложнее. Но я буду пытаться!» — говорил Овечкин после победы в Кубке Стэнли.
Гретцки забросил последнюю шайбу в НХЛ 29 марта 1999 года. Двумя месяцами ранее ему исполнилось 38 лет. Поверить в то, что Овечкин завершит карьеру через три года, очень сложно.
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Первое место занял Сергей Федоров, который долгое время был лучшим россиянином по количеству набранных очков в НХЛ, но в феврале 2019-го Овечкин оставил его позади. Кроме того, у форварда огромное преимущество перед старшим товарищем по количеству личных трофеев, однако по победам в Кубке Стэнли Федоров ушел вперед. Легендарный форвард «Детройт Ред Уингс» трижды завоевывал титул.
Во всевозможных рейтингах лучших российских игроков НХЛ часто фигурирует и Евгений Малкин. Форвард «Питтсбург Пингвинс» дебютировал в лиге на год позже Овечкина и так же, как и Федоров, три раза поднимал над головой Кубок Стэнли. Однако частые травмы и присутствие в партнерах по команде Кросби не позволило ему стать столь же значимой для НХЛ персоной, что и Ови.
Спустя несколько лет появилась информация о примирении звездных хоккеистов, что окончательно подтвердилось осенью прошлого года. Малкин стал гостем на дне рождении Овечкина и выступил там с душевным тостом. Форвард «Питтсбурга» рассказал историю с юниорского чемпионата мира, которая характеризовала Ови как очень страстного и бескомпромиссного хоккеиста. Малкин отметил огонь, горящий внутри партнера по сборной, который, по словам хоккеиста, не угас до сих пор.
Алексей Гусев