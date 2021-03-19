«Не понимаю, как ему это удается»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Суперзвезда Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин продолжает творить историю НХЛ. Россиянин все выше поднимается в списке лучших снайперов в истории лиги и имеет все шансы возглавить его. До абсолютного рекорда великого Уэйна Гретцки ему остается забросить каких-то 176 шайб, но 35-летний форвард пока не планирует уходить на покой и продолжает забивать голы. «Лента.ру» вспоминает главные вехи заокеанской карьеры русского Ови и оценивает его шансы потеснить на пьедестале главного снайпера НХЛ великого канадца Гретцки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--efb6b243f36929cbe51c" data-vnd="efb6b243f36929cbe51c" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=efb6b243f36929cbe51c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Первое знакомство

Воспитанник московского «Динамо» оказался в НХЛ больше 15 лет назад. В 2004 году права на перспективного форварда, занимавшего первое место в европейском рейтинге драфта, застолбил за собой «Вашингтон Кэпиталс». Добрый десяток клубов НХЛ предлагал «столичным» всевозможные бонусы за отказ от Овечкина, но генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи вцепился в игрока мертвой хваткой и с тех пор вряд ли когда-нибудь об этом жалел.

Дебют Овечкина в НХЛ случился 5 октября 2005 года в игре с «Коламбус Блю Джекетс». Форвард провел яркую самопрезентацию и в той встрече забросил не только первую, но и вторую шайбу в лиге. В восьми стартовых матчах россиянин не уходил с площадки без набранных очков, благодаря чему установил свой первый рекорд за океаном.

13 января 2005-го Овечкин оформил свой первый хет-трик в лиге. К тому моменту он уже считался главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ, при этом в конкурентах у Ови был сам Сидни Кросби. По итогам чемпионата россиянин предсказуемо стал обладателем титула, получив 124 голоса из 129 возможных. Овечкину сходу покорились гроссмейстерские рубежи в 50 заброшенных шайб и 100 набранных очков. Россиянин тут же стал любимцем болельщиков и суперзвездой НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Именно в дебютном сезоне в НХЛ Овечкин забросил легендарную шайбу в ворота «Финикс Койотс». Россиянин после эффектного прохода оказался на льду, но уже лежа нанес точный бросок, находясь спиной к воротам. Пересматривать этот гол можно бесконечно, а совсем недавно журнал ESPN признал шайбу лучшей в истории НХЛ.

Выход силы

У талантливых хоккеистов нередко случается «синдром второго сезона», когда после бодрого начала следующий чемпионат выходит как минимум менее ярким, а то и провальным. Ови избежал этой участи и продолжил кошмарить соперников вопреки всяким тенденциям. Россиянин получал огромное количество игрового времени, постоянно выходил в большинстве и совершенствовал свой коронный прием: мощный щелчок в касание из левого круга вбрасывания. Вратари НХЛ быстро привыкли к фирменному трюку россиянина, однако это им не очень помогало.

«Многие ребята забивают за счет точности. Кто-то это делает благодаря скорости. Овечкин же обладает комбинацией мощи и скорости, пусть даже он не всегда точен. Очень часто ты думаешь: “Ага, я все контролирую”. Но после его броска ты удивляешься и понимаешь, что это не так», — рассказывал легендарный шведский голкипер Хенрик Лундквист.

До первой сотни заброшенных шайб Овечкин добрался в начале третьего сезона. Юбилей случился 12 октября 2007 года в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс». К тому моменту россиянин провел 167 матчей в лиге. К концу сезона форвард наколотил 65 шайб и получил свой первый «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. С тех пор россиянин девять раз удостаивался этой награды, а результат в 65 голов не удалось превзойти ни самому Овечкину, ни какому-либо другому хоккеисту.

От сезона к сезону Овечкин продолжал утверждаться в роли звезды НХЛ и 16 января 2016 года довел количество голов в лиге до 500, однако его команда долгое время либо оставалась без путевки в плей-офф, либо после яркой игры в «регулярке» вылетала из розыгрыша Кубка Стэнли уже в первом-втором раунде.

Овечкин устанавливал рекорды НХЛ, переписывал историю «Кэпиталс», регулярно приглашался на Матч звезд, но надеть на палец заветный чемпионский перстень никак не получалось. Разорвать порочный круг россиянину удалось лишь в сезоне-2017/2018, когда столичные наконец-таки мощно провели плей-офф и завоевали трофей, обыграв в финале дебютанта лиги «Вегас Голден Найтс». Овечкин по итогам сезона положил в копилку очередной «Морис Ришар», а также получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

До канадской границы

17 марта этого года Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 718-ю шайбу в сезоне и вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На седьмую позицию переместился Фил Эспозито, рубившийся в 1970-х с Харламовым и компанией в знаменитых Суперсериях СССР — Канада.

«Поздравляю, ты фантастический хоккеист. Я не знаю, как тебе удается забивать все свои голы, ведь соперники так часто пытаются блокировать твои броски. Удачи тебе, продолжай в том же духе», — заявил Эспозито после того как Ови подвинул его в рейтинге.

Абсолютный рекорд в 894 заброшенные шайбы принадлежит Гретцки и до сих пор считается непобежденным. Однако стабильная результативность Овечкина заставила многих поверить в то, что достижение может ему покориться.

«Шесть лет назад я думал, что у него нет шансов, но он начал показывать другой хоккей и стал более эффективным игроком. Возможно, он работает более усердно. Если Овечкин будет продолжать так трудиться, то думаю, что у него есть все шансы побить рекорд Гретцки», — заявил Яромир Ягр. Чешский форвард с 766 шайбами занимает третье место в рейтинге и вполне может его лишиться.

Читайте также Овечкин дождался жену из России и продолжил крушить рекорды! У русской звезды 1300 очков за карьеру и 718 голов

Второе место в списке с 801 шайбой занимает Горди Хоу, и для достижения этой цели Ови требуется парочка хороших сезонов. С одной стороны, игроку уже 35, с другой — он остается лидером «Вашингтона», очень редко травмируется и обладает сумасшедшей мотивацией.

«Побить рекорд Гретцки почти невозможно. Для этого мне надо до 60 лет играть. Или в каждом сезоне забивать по 50 голов. Ягр вот пытался, но не получилось. Раньше был совсем другой хоккей. И амуниция тоже. Сейчас забивать сложнее. Но я буду пытаться!» — говорил Овечкин после победы в Кубке Стэнли.

Сам обладатель рекорда отзывается об Александре весьма лестно и тоже допускает мысль, что россиянин может его догнать. По мнению Гретцки, форвард «живет рядом с воротами и очень любит забивать». Он также отметил отменное здоровье Ови и высокий уровень его партнеров по команде.

Гретцки забросил последнюю шайбу в НХЛ 29 марта 1999 года. Двумя месяцами ранее ему исполнилось 38 лет. Поверить в то, что Овечкин завершит карьеру через три года, очень сложно.

Русский акцент

В разгар пандемии коронавируса спортивные издания из-за отсутствия событий делали акцент на исторических темах и всевозможных рейтингах. Именно тогда североамериканский портал The Hockey Writers составил список лучших россиян в истории НХЛ, и на вершине, вот так сюрприз, оказался не Овечкин.

Первое место занял Сергей Федоров, который долгое время был лучшим россиянином по количеству набранных очков в НХЛ, но в феврале 2019-го Овечкин оставил его позади. Кроме того, у форварда огромное преимущество перед старшим товарищем по количеству личных трофеев, однако по победам в Кубке Стэнли Федоров ушел вперед. Легендарный форвард «Детройт Ред Уингс» трижды завоевывал титул.

Во всевозможных рейтингах лучших российских игроков НХЛ часто фигурирует и Евгений Малкин. Форвард «Питтсбург Пингвинс» дебютировал в лиге на год позже Овечкина и так же, как и Федоров, три раза поднимал над головой Кубок Стэнли. Однако частые травмы и присутствие в партнерах по команде Кросби не позволило ему стать столь же значимой для НХЛ персоной, что и Ови.

Долгое время отношения между двумя главными российскими звездами НХЛ были натянутыми. В СМИ гуляла история о драке Овечкина с агентом Малкина в середине нулевых, а в матчах «Вашингтона» с «Питтсбургом» между игроками регулярно происходили стычки.

Спустя несколько лет появилась информация о примирении звездных хоккеистов, что окончательно подтвердилось осенью прошлого года. Малкин стал гостем на дне рождении Овечкина и выступил там с душевным тостом. Форвард «Питтсбурга» рассказал историю с юниорского чемпионата мира, которая характеризовала Ови как очень страстного и бескомпромиссного хоккеиста. Малкин отметил огонь, горящий внутри партнера по сборной, который, по словам хоккеиста, не угас до сих пор.