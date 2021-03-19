«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Малкин помещен в список травмированных задним числом, с 16 марта. Сроки восстановления россиянина не уточняются.
Малкин получил травму во вторник в матче с «Бостоном» (1:2). Россиянин на седьмой минуте первого периода попал под силовой прием защитника «Бостона» Джарреда Тинорди. Форвард провел
Малкин занимает третье место среди лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 24 очками (8 шайб + 16 передач) после Сидни Кросби и Джейка Гюнтцеля.