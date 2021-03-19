«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

Малкин получил травму во вторник в матче с «Бостоном» (1:2). Россиянин на седьмой минуте первого периода попал под силовой прием защитника «Бостона» Джарреда Тинорди. Форвард провел какое-то время на скамейке запасных, ушел в раздевалку, на 13-й минуте вернулся на лед, а затем снова отправился в раздевалку. Во втором периоде Малкин на льду не появился.