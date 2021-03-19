Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
21
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
32
Хоккей. НХЛ
20.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20.03
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.03
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
12
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2020

Малкин помещен в список травмированных задним числом, с 16 марта. Сроки восстановления россиянина не уточняются.

Малкин получил травму во вторник в матче с «Бостоном» (1:2). Россиянин на седьмой минуте первого периода попал под силовой прием защитника «Бостона» Джарреда Тинорди. Форвард провел какое-то время на скамейке запасных, ушел в раздевалку, на 13-й минуте вернулся на лед, а затем снова отправился в раздевалку. Во втором периоде Малкин на льду не появился.

Малкин занимает третье место среди лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 24 очками (8 шайб + 16 передач) после Сидни Кросби и Джейка Гюнтцеля.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
Турнир ждали два года. За чем следить на ЧМ по фигурному катанию
Хорваты уничтожили Моуринью, Погба вернулся. Обзор матчей ЛЕ
Владельца «Спартака» призвали сохранить Тедеско
«Ужас и дно»: что ожидает биатлон России на этапе в Эстерсунде
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
От алкоголизма к UFC: «гроза Хабиба» возвращается после нокаута
Василевский повторил личный рекорд. Скоро подвинет легенд НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь