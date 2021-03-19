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12:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Русский вратарь снова повторил личный рекорд! Скоро Василевский может подвинуть легенд НХЛ

Голкипер «Тампы» в третий раз за карьеру выиграл десять матчей подряд в сезоне. До лучшего результата в истории лиги — рукой подать.

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Источник: AP 2020

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в нынешнем сезоне НХЛ пока вынужден обходиться без своего лидера Никиты Кучерова, восстанавливающегося после операции, но на результате «молний» это никак не отражается.

У подопечных Джона Купера больше всех побед, а после очередного триумфа в матче с «Чикаго» они вышли на первое место в общей таблице этого сезона НХЛ. Отсутствие Кучерова компенсируют усилия его партнёров (Виктора Хедмана, Ондржея Палата, Брейдена Пойнта, Стивена Стэмкоса), и можно только представлять, насколько была бы сильна «Тампа» ещё и при здоровом россиянине.

Впрочем, без наших соотечественников на ведущих ролях «молнии», разумеется, не остались. Например, великолепный сезон проводит Михаил Сергачёв. 22-летний воспитанник «Нефтехимика» — один из самых полезных хоккеистов «Лайтнинг» по показателю «+/-», а ещё он прямо сейчас входит в топ-6 лучших бомбардиров команды. В игре с «Чикаго» Сергачёв поучаствовал в шайбе Янни Гурда голевой передачей, которая стала для него уже 18-й в этом сезоне и 99-й за всю карьеру в НХЛ. Уже в следующей игре красивый рубеж в сто ассистов может быть преодолён.

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Формально голевую атаку из-за своих ворот начал ещё один важнейший русский в «Тампе» — Андрей Василевский. Вратарь «молний» набрал уже второе очко в сезоне и тринадцатое в карьере в НХЛ, но это был далеко не главный итог матча для него.

Обыграв «Чикаго», Василевский повторил личный рекорд по победной серии в сезоне НХЛ. Уже в третий раз за время игры в Америке Андрей добивается десяти подряд успехов, а следующий — одиннадцатый — станет для него историческим. Надо сказать, что голкипер «Тампы» не так далеко и от абсолютных показателей среди вратарей по длине победной серии. Тини Томпсон, Том Баррассо, Йонас Хиллер и Сергей Бобровский в разные годы выигрывали по 14 матчей подряд. Возможно, уже к концу марта Василевский сумеет обойти легенд НХЛ и своих современников.

Что касается встречи с «Чикаго», то победу в ней «Тампе» принесли не только голевая передача и 19 сейвов Василевского. «Молнии» смогли дожать соперника в третьем периоде, когда скромный новичок НХЛ Росс Колтон убежал от всей защиты «Блэкхоукс» и разобрался с Кевином Ланкиненом.

За 14 с небольшим минут до финальной сирены «Чикаго» не смог отыграться, а Виктор Хедман на последних секундах поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

4:2 — «Тампа» опять побеждает и захватывает лидерство в общей таблице НХЛ. Василевский же вновь повторяет личный рекорд, но мы знаем, что Андрей способен на большее.

Лев Лукин

Тампа-Бэй Лайтнинг
4:2
2:2, 0:0, 2:0
Чикаго Блэкхокс
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