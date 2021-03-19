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19 марта, источник: Спорт-Экспресс

Российский хоккеист Провольнев заключил контракт с «Аризоной»

Российский защитник Владислав Провольнев подписал контракт с клубом НХЛ «Аризона», сообщил в Twitter агент Дэн Мильштейн.

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На какой срок заключено соглашение — не сообщается. Ранее в СМИ писали, что контракт будет рассчитан на один сезон.

В текущем сезоне хоккеист провел в «Северстали» 48 матчей, набрав 20 очков. Его контакт с российским клубом рассчитан до 30 апреля.

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